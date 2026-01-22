Skjønnhet, mote: hvordan 2016 ble «komfortåret» for en generasjon

Converse-sneakers på føttene, en drømmende Chainsmokers-låt som spiller i ørene, en rutete skjorte knyttet rundt livet, en synlig piercing og EOS-balsam alltid innen rekkevidde. Det som var pinlig i går, er et statement i dag. Siden 2026 lover å bli mer angstfremkallende og usikkert enn noensinne, ser vi med glede tilbake. Vi feirer 2016, et år da selfiene våre bar Retrica-stempelet og historiene våre var fylt med Starbucks-kopper og palmer.

Tilbakeblikk på 2016: et år fullt av farger

«Godt nyttår 2016.» Nei, det var ikke en skrivefeil, og heller ikke resultatet av en spesielt beruset nyttårsaften. Fingrene gled ikke på tastaturet i euforien over nedtellingen. Det var med vilje. I disse urolige tider er 2016 et slags heldig år for oss, vårt kollektive tilfluktssted. Det er året for «utstillingsdukkeutfordringen», det overdrevne hundefilteret, de jordbærduftende Vans-skoene og bildene der vi tatoverte «Forever Young» på underarmene. Når vi tenker tilbake på alle disse fargekodene og maksimalistiske kleskodene, tar vi oss selv i å si den nesten symptomatiske frasen: «Ting var bedre før.»

Du trenger ikke en kraftig «Tilbake til fremtiden»-maskin for å hoppe tilbake i våre revne mikroshortser og gjenoppdage følelsen av en fløyelshalskjede mot huden. Alt som skal til er en rask titt gjennom arkivene våre, de som dagens ungdom ville anse som «pinlige» eller «kleine». Mange fornekter 2026 og foretrekker å gjenoppleve den epoken, som virker som steinalderen for dagens tenåringer. 2016 var liksom vår gullalder, et avgjørende år da sosiale medier ennå ikke hadde invadert livene våre, og vi var likegyldige til andres meninger.

Det var året da «swag» ikke var boomer-slang, men den mest brukte emneknaggen under innlegg med mettede farger. Det var også året da alle bildene ble redigert av Retrica, og vi fylte inn øyenbrynene våre til lydsporet til Zara Larssons «Lush Life». Vi husker fortsatt det fruktige preget av babylepper på leppene våre og Victoria's Secret-sprayen på den solbrune huden vår. Det var året for iscenesatte, men likevel spontane øyeblikksbilder med hjerteformet hår og fingre som stavet «KJÆRLIGHET».

Gjenoppdager den estetiske komforten fra en svunnen tid

I 2016 virket alt mer fredelig, enklere og lettere. 2016 var litt som vårt paradis midt i det nåværende kaoset, vårt emosjonelle eldorado i den generelle ustabiliteten. Vi tok bilder for moro skyld, ikke for å få likerklikk eller adlyde ordre. Og Snapchat-historiene våre var mer som en tilfeldig vlogg enn en nøye skrevet og omhyggelig planlagt fotografering. Instagram og Snapchat var fortsatt rom for mild kreativitet, Tumblr et kollektivt moodboard. Alt dette skapte en emosjonell kokong, hvor alle kunne definere seg selv, gjenkjenne seg selv og føle seg knyttet til andre uten press. Ikke rart at 2016 ble et kamprop.

De voksne som er tilhengere av 2016 og som tar tilbake «I love NY»-t-skjorter, gir etter for tie-dye igjen og gjenoppdager stemmen til Charlie XCX, er de samme tenåringene som i 2016 ikke hadde andre prioriteringer enn å beundre solnedganger og fullføre Polaroid-filmen sin. Det er også de som drømte om å vandre rundt i gatene i Palm Springs, skaffe seg Louis Vuitton Alma-vesken og ha et svømmebasseng bare for å øve på hårflipper. 2016 var et år da vi så livet gjennom rosenrøde briller, og ikke bare gjennom hjerteformede briller.

2016 var et avgjørende år, ikke overdrevent digitalt, men nok til å fylle en Instagram-feed. Det var en slags gyllen middelvei mellom modernitet og en vintage-følelse. Dessuten, på tidslinjen, faller 2016 etter finanskrisen i 2008 og før Covid-19-pandemien. Dette forklarer den påtagelige livsgleden og smittende entusiasmen. Og enten det var tilfeldig eller ikke, trengte vi ikke selvhjelpsbøker for å dyrke positivitet: det var medfødt.

Nostalgi, det beste middelet i møte med usikkerhet

Hvis vi beholder et søtt og fredelig minne fra 2016, er det fordi det var et år med oppdagelser, slipp, ekte kulde og selvbekreftelse. Likevel ser det ut til at minnet vårt har overskygget noen detaljer fra det året, som også var året for Brexit og Trumps første seier.

I virkeligheten er 2016 et referansepunkt, akkurat som år 2000 og dens lavsittende jeans var. Denne verdenen er kjent for oss; den snakker til oss og trøster vårt indre barn. Vi klamrer oss til den, ikke av anger, men for beskyttelse. 2016 er vår nødtelefon i farefulle tider. Det reflekterer også en nostalgi som nesten er terapeutisk.

Nostalgi er ikke en svakhet i sinnet; det er et sikkerhetsnett når alt er ustø. Kort sagt, 2016 vender tilbake som et trøsteår, ikke for sine spesifikke objekter eller utseende, men for hva det representerte: en delikat balanse mellom kreativitet og trygghet, personlig uttrykk og kollektiv tilhørighet. I 2026 blir vi Tumblr-jenta vi ønsket å være i 2016, og gjenopplever det året som refrenget «Forever Young».