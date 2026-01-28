Med humor forteller denne utøveren om kvinners hverdag i idrett

Med selvironisk humor og energi undergraver den franske bokseren Myriam Benadda (@mimi_bnd_) stereotypier for å fortelle historien om hva kvinner i idrett virkelig opplever. Humoren hennes får deg til å smile, budskapene hennes får deg til å tenke, og reisen hennes inspirerer en ny generasjon av selvsikre og sterke kvinnelige idrettsutøvere.

En idrettskvinne som bryter med standarden med et smil

Bak @mimi_bnd_ står Myriam Benadda, en MMA-utøver, gründer og engasjert innholdsskaper. Hun var tidligere finansprofesjonell og valgte å rette livet sitt mot sine lidenskaper: kampsport og entreprenørskap. Hun har nå flere nasjonale titler og har etablert seg som en inspirerende figur i en fortsatt svært mannsdominert verden. På sosiale medier beskriver hun seg selv som en «forretningsjente som elsker å slåss», og fremfor alt som en kvinne som er helt trygg på sin egen styrke og frihet.

«Hvorfor gjør du dette? Du er en kvinne?» Spoiler: nettopp.

Et av hennes mest populære innlegg dreier seg om et spørsmål mange kvinnelige idrettsutøvere kjenner altfor godt: «Hvorfor driver du med kampsport når du er kvinne?» Hennes enkle og briljante svar: «Fordi jeg er kvinne.» I én setning oppsummerer Myriam Benadda (@mimi_bnd_) alt. Hun minner oss om at kjønn ikke er en begrensning, men en ressurs, og at alle fortjener å bli feiret for det de gjør best: løping, boksing, dansing, løfting, pusting, liv.

Med humor forvandler Myriam til tider tunghendte bemerkninger til lette, tilgjengelige og kraftfulle punchlines. Innholdet hennes lar mange kvinner føle seg sett, forstått og støttet i sine sportsvalg, uansett hva de måtte være.

Mellom opplæring, entreprenørskap og det virkelige liv

Myriams hverdag er en blanding av intense treningsøkter, profesjonelle møter, håndtering av merkevaren sin og dypt menneskelige øyeblikk. Hun demonstrerer at disiplin og ambisjon kan sameksistere perfekt med sporadisk utsettelse, selvtvil, latter og hardt arbeid. Hun beviser at det ikke bare finnes én modell for en idrettsutøver, men et uendelig antall veier, som alle er gyldige.

Klesmerket hennes, designet spesielt for kvinner som driver med kampsport, ble født av et reelt behov: å tilby tekniske antrekk tilpasset kvinners kroppsformer som er komfortable, slitesterke og flatterende. Myriam Benadda (@mimi_bnd_) mener at alle kvinner skal føle seg komfortable i sin egen kropp, både på tatamien og i hverdagen.

Styrke og femininitet: en vinnende kombinasjon

Gjennom videoene sine fremhever hun situasjoner som mange kvinnelige idrettsutøvere er kjent med: å måtte rettferdiggjøre seg selv, høre at en bestemt sport «ikke er noe for dem», og å møte forbauselse når de utmerker seg i fysiske disipliner. Hun forvandler disse øyeblikkene til komiske scener, men bagatelliserer aldri virkningen av dem. Budskapet hennes er klart: du har rett til å være sterk, rask, kraftfull, følsom, mild, bestemt – alt på en gang.

Myriam Benadda (@mimi_bnd_) forkjemper en inkluderende visjon for sport, der alle kropper er gyldige, dyktige og verdt respekt. Hun minner oss om at prestasjon ikke er uforenlig med eleganse, og at selvtillit verken avhenger av størrelse, vekt eller kjønn.

Et fellesskap først og fremst

Utover individuelle prestasjoner verdsetter Myriam søsterskap, gjensidig støtte og fellesskap. Hun snakker ofte om treningspartnerne sine, sportsvennskapene sine og den kollektive energien som driver dem til å utmerke seg. For henne handler sport ikke bare om resultater, men også om forbindelser, deling og respekt.

Med humor, klarhet og vennlighet gjenforteller Myriam Benadda (@mimi_bnd_) kvinners hverdag i idrett slik den virkelig er: noen ganger absurd, ofte intens, alltid inspirerende. Hun minner oss om at enhver kvinne har rett til å velge sin egen spillebane, feire kroppen sin og smi sin egen vei med selvtillit, dristighet og glede.