Super Bowl-cheerleaders som allerede tiltrekker seg alles oppmerksomhet

I USA er Super Bowl mer enn bare en sportsbegivenhet; det er en institusjon. Det er praktisk talt en del av amerikansk kulturarv. I år igjen vil cheerleaders underholde publikum mellom kampene og oppmuntre sine respektive lag med glitrende pomponger. Langt fra å være bare statister, er disse lettkledde showgirlene noen ganger mer berømte enn utøverne på banen.

Disse cheerleaderne som monopoliserer all oppmerksomheten

Cheerleaders dekorerer ikke bare scenen og vifter med armene opp og ned. De bidrar til sportsbegivenhetens suksess. De leverer en kunstnerisk og atletisk prestasjon satt sammen av et oppmuntrende slagord. Denne sporten, en blanding av gymnastikk, sirkuskunst og dans, er utrolig fysisk. De er ikke bare jenter som vifter med pomponger mens de har på seg lagets farger. Tvert imot spiller de en viktig rolle og er universelt respektert over hele Atlanterhavet. I motsetning til hva noen kanskje tror, er det ikke bare for syns skyld.

Mens den ubestridte kongen av reggaeton, Bad Bunny, sparker i gang Super Bowl denne søndagen, 8. februar 2026, vil cheerleaders underholde publikum i pausen og sette stadionet i fyr og flamme igjen. I denne disiplinen som blander dristig akrobatikk, visuell koreografi og synkronisert fotarbeid, er noen cheerleaders sanne stjerner. De er noen ganger mer etterlengtede enn de kjente utøverne, som skal være hovedpersonene i dette ultimate spillet. De har til og med sine egne fanklubber, og rutinene deres fengsler publikum.

Kylie Dickson

Hun beviser at det kreves mer enn et pent ansikt for å sikre seg en plass i disse svært konkurransepregede lagene. Før hun viste frem sin fleksibilitet på banen, konkurrerte hun i Junior Olympic National Championships. Kylie er cheerleader for Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC) og et av lagets mest fulgte medlemmer på Instagram. Hun er beundret for sin elegante stil, upåklagelige teknikk og varme personlighet. Hun legemliggjør perfekt det «glamorøse og disiplinerte» imaget som DCC dyrker.

Madeline Salter

Hun begynte å danse i veldig ung alder (så tidlig som 6-åring) og gjennomgikk omfattende trening i konkurranse- og universitetsdans før hun ble med i det prestisjetunge Dallas Cowboys Cheerleaders, også kjent som America's Sweethearts. Denne gaven for cheerleading ser ut til å ligge i genene hennes. Moren hennes var på laget på 1980-tallet. Som en engasjert kvinne ønsket hun å tydeliggjøre yrket sitt på nettet. «Å være kvinne i idrett handler om å bruke mye mer enn en uniform: vi bærer forventninger, press og et formål», sa hun.

Reece Weaver

Reece er også medlem av Dallas Cowboys Cheerleaders, og er svært aktiv på sosiale medier. Med en mer avslappet og imøtekommende stil er hun populær blant et ungt publikum. Hennes konstante smil og energi gjør henne til en person som skiller seg ut på kamper.

Chloe Holladay

Chloe, den første cheerleaderen som ble med på et NFL-lag (Tennessee Titans) på flere tiår, har eksplodert på TikTok-scenen med over en million følgere. Hun skiller seg ut med sin unike stil (inspirert av HBCU-cheerleaders) og atletiske eleganse. Hun representerer en evolusjon av mangfold innen NFL-cheerleading.

Ava Lahey

Ava ble oppdaget i 2024 i Netflix-serien America's Sweethearts, og ble raskt en favoritt blant fansen. Hun er nylig medlem av Dallas Cowboys Cheerleaders, og publikum ser på henne som autentisk, målrettet og svært uttrykksfull både på scenen og skjermen.

Faith Ward

Faith, den første newzealenderen som ble med i Dallas Cowboys Cheerleaders, vakte internasjonal oppmerksomhet fra det øyeblikket hun ankom. Hun hadde på seg fjærprydet tilbehør fra kabareter før hun tok på seg pompongene. Som tidligere profesjonell danser i Auckland bringer hun et friskt perspektiv og et flerkulturelt preg til laget.

Er det noen kommende endringer i utvalgskriteriene?

Cheerleading er mer krevende enn det ser ut til. Men det er også, og fremfor alt, en sport som handler om utseende. Under Super Bowl-demonstrasjonene er alle kroppene så godt som identiske, med bare små variasjoner i hudtone. Det er ikke nok å ha rytmesans og fleksible lemmer for å bli med i cheerleading-troppen og bruke pomponger. Du må også tilpasse deg et arkaisk skjønnhetsideal : den slanke, tonede kvinnens.

Cheerleaders ser ut til å være underlagt en vektgrense og spesifikke mål. Disse ganske stereotype, men nøye skjulte reglene henger over søkernes CV-er. Faktisk ble en Ravens-cheerleader ved navn Courtney Lenz satt på sidelinjen i 2013 etter å ha gått litt opp i vekt. «Vi blir veid hver uke i løpet av sesongen, og du kan ikke røre deg. Jeg tror jeg la på meg 800 gram», fortalte hun Access Hollywood. Ifølge henne ble det ikke nevnt, men det resulterte i at hun ble midlertidig suspendert. Dette forklarer hvorfor profilene er så «polerte».

Selv om menn nå har lov til å opptre med pomponger og strebe etter andre roller enn «bærer», forblir mangfold ganske abstrakt. Hvor er cheerleaderne med afroer ? Hvor er de med kjærlighetshåndtak under sine paljettbesatte antrekk? Foreløpig er det som om vi er vitne til gjenoppstandelsen av Victoria's Secret-engler.