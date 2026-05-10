Ved å spille tennis i «ekstravagante» kjoler setter denne innholdsskaperen fyr på internett

På Instagram skaper innholdsskaperen Isidora (@isidorapjv) mye blest med sine glamorøse og usannsynlige videoer. Konseptet hennes: å spille tennis iført kjoler og høye hæler. Mens noen internettbrukere elsker denne ultraestetiske verdenen, ser andre den først og fremst som et nøye iscenesatt stunt designet for å skape blest.

Videoer som blander mote og sport

I sine Reels (Instagram-videoer) samler Isidora tennisballer mens hun har på seg kjoler med varierende volum. Kontrasten mellom sportens og motens verden fanger umiddelbart blikket. Estetikken i videoene hennes fremkaller noen ganger luksuskampanjer eller filmscener: alt virker designet for å skape en elegant og teatralsk atmosfære. Det er nettopp denne uventede blandingen som har latt innholdet hennes gå viralt på sosiale medier.

Internettbrukere er fascinert …

Under innleggene hennes roser en rekke kommentarer hennes den visuelle stilen hennes. Noen brukere forklarer at de ser på videoene hennes «for atmosfærens skyld». Andre setter pris på at hun tilbyr et annet perspektiv på tennis, et som er mer moteriktig, mer kunstnerisk og mindre fokusert på atletisk ytelse. Hennes svært særegne stil har latt henne bygge en ekte visuell signatur på Instagram. I en feed mettet med lignende innhold, skiller videoene hennes seg ut umiddelbart.

...og andre som er mye mer kritiske

Selv om videoene hennes har generert mange reaksjoner, er de langt fra universelt populære. Mange internettbrukere anser konseptet som «latterlig» eller mener det først og fremst er en strategi for å tiltrekke seg oppmerksomhet på sosiale medier. Flere kommentarer fremhever også hvor upraktiske disse antrekkene er for å spille tennis. For noen virker det å spille på en bane i aftenkjole og høye hæler mer handler om estetikk enn selve sporten.

Andre kritikere går lenger og stiller spørsmål ved bildet som formidles av denne typen innhold. Noen internettbrukere mener at disse videoene viderefører ideen om at kvinner alltid bør være upåklagelig stelt, selv under fysiske aktiviteter eller hverdagslivet. Dette synet oppfattes av noen som reduktivt, spesielt fordi det fortsatt forbinder «femininitet» med et konstant «sofistikert» utseende.

En bredere diskusjon på sosiale medier

Suksessen til Isidoras videoer viser også hvordan sosiale medier forvandler visse aktiviteter til veritable visuelle forestillinger. I dag er sport, mote og underholdning i økende grad sammenvevd i viralt innhold. Målet er ikke nødvendigvis å skildre en realistisk aktivitet, men snarere å skape et slående, estetisk tiltalende eller overraskende bilde.

Dette forklarer også hvorfor reaksjonene er så delte: noen ser det rett og slett som kunstnerisk og morsomt innhold, mens andre leser mer symbolske budskap om forventninger knyttet til kvinners utseende.

Til syvende og sist illustrerer Isidoras videoer først og fremst hvordan et visuelt konsept kan vekke like mye beundring som debatt på sosiale medier.