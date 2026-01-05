Hundrevis av gamle sko skylt opp på en strand: ingen forklaring ennå

En scene verdig en gotisk roman utspiller seg på stranden ved Ogmore-by-Sea i Sør-Wales. Mer enn 400 skinnsko , sannsynligvis fra viktoriatiden, ble gravd opp fra steinene av en gruppe frivillige i midten av desember 2025. Siden den gang har forskere og lokalbefolkningen lurt på: hvor kom disse merkelige relikviene, som ble skylt i land av tidevannet, fra?

En ekstraordinær oppdagelse under innsamlingen

Emma Lamport og teamet hennes med frivillige, som har ryddet opp plastavfall fra kystlinjen siden september, snublet over rundt 200 spikrede sko blant steinene under lavvann. For det blotte øye antydet de slitte sålene, det svarte læret og stilen umiddelbart perioden 1830–1901. I løpet av få dager hadde tallet steget til over 400 sko – alle for høyrefot.

Muligheten for et italiensk skipsforlis er spennende.

Den mest troverdige hypotesen: et italiensk handelsskip sank nær Tusker Rock, en forrædersk øy som er synlig ved lavvann, og sølte en last med sko som deretter ble ført av strømmene til stranden. Michael Roberts, en oseanograf ved Bangor University, bekrefter at skipsvrak fra viktoriansk tid nå kan gå i oppløsning og frigjøre gjenstander. Imidlertid er det ikke registrert italienske skipsvrak i dette området, noe som forverrer mysteriet.

Tegn på et skipsvrak som er frigjort av erosjon?

For flere år siden ble en lignende sko funnet, men den gikk ubemerket hen. Noen eksperter mener at kysterosjon nylig kan ha avdekket en skatt som har vært begravd i over et århundre. Strandens fjellformasjoner, som er i stand til å fange opp marint avfall, kan forklare opphopningen på ett sted. Imidlertid er det fullstendige fraværet av sko på venstre fot fortsatt en uforklarlig detalj.

En vitenskapelig undersøkelse er i gang.

Bangor University analyserer for tiden materialene, lærets eksakte opprinnelse og karbondatering. «Vi aner ikke hvor lenge disse gjenstandene har vært der», innrømmet forskerne i en BBC-rapport. Andre teorier dukker opp: en glemt ulovlig søppelfylling fra viktoriatiden, en bevisst kassert last, eller til og med en utilsiktet forvrengning av lokalhistorien. Stedet har fått kallenavnet «Castle Shoes» av lokalbefolkningen og har blitt nærmest et pilegrimssted.

Et mysterium som fortsatt er uløst i januar 2026

Til dags dato er det ikke funnet noen formelle bevis på et skipsvrak. Likevel vitner skoene, som er bemerkelsesverdig godt bevart til tross for salt og sand, om høykvalitets garving fra fortiden. Ogmore-by-Sea, kjent for sine ville landskap, er nå også assosiert med denne uventede arkeologiske gåten. Vil den neste stormen avsløre nye gjenstander ... eller et nedgravd skip?

I mellomtiden er stranden fortsatt preget av tilstedeværelsen av disse "viktorianske spøkelsene", som på mystisk vis ble skylt i land, alle med samme fot.