Denne svarte dukken, som markedsføres som et stressmiddel i Kina, vekker harme.

For å bekjempe kronisk stress klemmer noen skumballer, fikler med spesialdesignede ringer eller klemmer geléaktige gjenstander. Kinesiske internettbrukere tar imidlertid ut frustrasjonene sine på svarthudede dukker kalt «Natasha-dukker». På sosiale medier lufter de sinnet sitt på disse formbare figurene, og det ligner mer på et utbrudd av hat enn et avslappende øyeblikk.

Svarte dukker behandlet uten medfølelse

Stress er utvilsomt det 21. århundrets sykdom. Det er en landegrenseløs plage, og alle har sine egne metoder for å oppleve den unnvikende sinnsroen og tilbakestille tankene sine. Noen graver fingrene ned i glitrende slimballer, mens andre praktiserer mindfulness-meditasjon fra kontorstolene sine. Kineserne slipper i mellomtiden løs sinne og undertrykte følelser på en dukke kalt «Natasha-dukken», tilsvarende de myke silikonballene.

Den fremstår som en liten baby, ganske enkelt kledd i en fargerik bleie. I motsetning til porselensdukker som knuses ved det minste uhell, tåler disse modellene all røff behandling uten å knuse. De deformeres under knyttede never og bevisst dyttet, men går raskt tilbake til sin opprinnelige form. Med synlige rynker, lubne ansikt, ufarlige ansikt og søte utseende er det vanskelig å forestille seg at noen skader denne babyen med tyggegummihuden. Likevel utsetter kinesiske internettbrukere den for uforholdsmessig vold og deltar i veritable kollisjonstester. Det er nesten en personlig vendetta.

Det som er foruroligende med disse videoene er at de konsekvent involverer dukker med mørk hud . Innholdet som sirkulerer på TikTok er sjokkerende brutalt. Under dekke av å «slippe taket» slår brukerne dukkene, heller kokende vann over kroppene deres, tramper dem nådeløst og skjærer dem i biter. Andre morer seg med å bleke huden sin med sminke eller flate dem ut som pannekaker.

Det er «dehumaniserende», internettbrukere roper ut rasisme.

De som påfører denne Natasha-dukken manuell smerte ser ikke ut til å slappe av eller frigjøre spenninger, men snarere torturere dukken og søke dens totale ødeleggelse. I hvert fall var det slik internettbrukere følte det da de så disse bildene, som sannsynligvis vil støte fargede menneskers følelser. De anser dette som unødvendig fiendtlighet. «Du vil aldri overbevise meg om at dette er harmløst. Det er umenneskeliggjørende», sier innholdsskaperen @tanaissa, som var rask til å kapitalisere på denne virale trenden.

De lurer også på hvorfor folk med kinesisk nasjonalitet bruker svarte dukker som syndebukker. De nekter å tro at det bare er en tilfeldighet. På kinesiske plattformer som Red Notes rettferdiggjør de mest direkte involverte dette valget av hudtone med at «en hvit baby ville sett for menneskelig og realistisk ut» til å bli utsatt for slik tortur. Med andre ord ville en svart baby bare være en «ting» som kunne bli kjørt over, kastet fra femte etasje eller tatt på som en sokk. Bortsett fra at denne trenden, i stedet for å bli et skammelig arkiv, har tatt ekstraordinære proporsjoner. Natasha-dukkene har blitt et biprodukt av gjennomgripende rasisme, alt fra virtuelle filtre til sure godterier.

Lignende rasistiske handlinger fordømmes av foreninger

Forfølgelsen som Natasha-dukkene har måttet utholde er bare toppen av et svimlende isfjell. På kinesiske sosiale medier, hvor reglene er mer lempelige og sensur så godt som ikke-eksisterende, blir svarte mennesker hånet og redusert til «freakshow». Som mediehuset Okafrique forklarer i en skremmende video, «sender hele kanaler scener som viser kinesere som mishandler ekte svarte babyer.» Å skremme sårbare, pengeløse svarte barn er en vanlig hobby på disse lokale plattformene.

For å bekjempe denne normaliseringen av rasisme og det problematiske innholdet som forurenser internett, har foreninger reagert bestemt. «Den kinesiske regjeringen bør anerkjenne og fordømme den anti-svarte rasismen som råder på internett i Kina, og iverksette tiltak for å fremme toleranse og bekjempe fordommer», sa Human Rights Watch .

Problemet ligger derfor ikke bare i videoenes brutalitet, men også i budskapet de formidler, bevisst eller ubevisst. Ved gjentatte ganger å forvandle disse svarte dukkene til legitime mål for hån, ydmykelse eller spektakulær ødeleggelse, risikerer dette innholdet å normalisere allerede dypt forankrede stereotypier.