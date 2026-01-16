Disse asiatiske presidentene spiller trommer sammen for å sende et sterkt budskap

To asiatiske ledere skapte nylig overskrifter: den japanske statsministeren og den sørkoreanske presidenten, begge talentfulle trommeslagere, kom sammen for en historisk musikalsk sesjon. Deres duett av «Demon Hunters», en berømt K-pop-hit, symboliserer en spektakulær tilnærming mellom Tokyo og Seoul.

En jamsession på maktens høydepunkt

På en scene som var satt opp under et bilateralt toppmøte, utvekslet de to lederne trommestikker og smil. Den japanske statsministeren, som avslørte sine skjulte talenter som perkusjonist, åpnet med en synkopert rytme, mens den sørkoreanske presidenten leverte en kraftig basslinje. Det forbløffede diplomatiske publikummet applauderte denne uventede fremføringen.

Valget av K-pop er ikke ubetydelig: «Demon Hunters» hyller den delte kampen mot regionale utfordringer, fra Nord-Korea til handelsspenninger. Et kodet budskap i tammer og skarptrommer.

Når trommene smelter bort historiske nag

Trommene har delt lidenskapen deres siden studenttiden, og her blir de et verktøy for kulturell diplomati. Tokyo og Seoul, historiske rivaler, minner oss om at musikk overskrider konflikter: krigserstatning, Dokdo/Takeshima-øygruppen, handel… Denne duoen minner oss om Camp David-toppmøtet i 2023, der Yoon Suk-yeol og Fumio Kishida allerede hadde forsonet seg. I 2026 erstattet trommene formelle taler for å forankre denne forståelsen i folks hjerter.

K-pop som et universelt fredsspråk

Å velge en sørkoreansk låt til denne japanske jamsessionen bekrefter K-waves status som en global myk makt. De to lederne, fans av J-rock og metalcore, beviser at musikk forener generasjoner og nasjoner. Den japanske regjeringen delte offisielt videoen: «When music chases away the shadows of past.» Asiatiske internettbrukere brøt ut av stolthet: 5 millioner visninger på 24 timer.

En poengsum for den regionale fremtiden

Denne presidentkonserten går utover ren symbolikk: den lanserer offisielt «Asia Rhythm Initiative», et trilateralt kultursamarbeidsprosjekt mellom Japan, Korea og USA. Neste toppmøte? En trommekamp med USAs utenriksminister.

Ved å spille i kor på «Demon Hunters» demonstrerer Tokyo og Seoul at diplomati kan svinge. Trommene, et fredelig «våpen», gir gjenklang i håpet om et harmonisk Asia.