Kidnappet av barnevakten sin, finner hun sin virkelige familie mer enn et halvt århundre senere

Dette er en av de mest slående historiene de siste årene. I 1971 forsvant Melissa Highsmith, 22 måneder gammel, etter å ha blitt bortført av en kvinne som hadde utgitt seg for å være barnevakt. Femtien år senere forandret en DNA-test alt.

Fort Worth, Texas, 23. august 1971

Den dagen satte Alta Apantenco, en alenemor som jobbet som servitør på en restaurant, en annonse i lokalavisen der hun søkte barnevakt til sin 22 måneder gamle datter, Melissa. En kvinne svarte på annonsen, gikk glipp av et første møte og kontaktet familien igjen en måned senere. Hun insisterte på å få jobben og hevdet at hun hadde en stor hage og erfaring med barn. Melissa ble betrodd hennes omsorg den dagen, men hun kom aldri tilbake.

Femtien år med forskning

En av de få beskrivelsene etterforskerne hadde i flere tiår var beskrivelsen av Apantencos romkamerat, som beskrev barnevakten som «kledd for å imponere» og med hvite hansker på seg da hun hentet barnet. En detalj som viste seg å være ubrukelig i femti år – på grunn av mangelen på en kjent identitet og solide spor. Politiet og FBI klarte aldri å finne kvinnen eller barnet.

I over 50 år fant Melissas foreldre aldri fred. Med hjelp fra politiet og FBI lette de utrettelig i fem tiår. Familien opprettet til og med en Facebook-gruppe kalt Finding Melissa Highsmith for å holde håpet i live og øke bevisstheten om saken. I september 2022 mottok National Center for Missing and Exploited Children et anonymt tips om en mulig observasjon av Melissa i Charleston, South Carolina-området – et løft som utløste en ny runde med søk.

DNA som nøkkelen til mysteriet

Det var til slutt takket være 23andMe at saken ble løst. Melissas far, Jeffrie Highsmith, sendte inn DNA-et sitt til nettstedet og ble overrasket over å motta en e-post som koblet ham til Melissas tre barn. Melissa bodde i Fort Worth, noen kilometer fra der hun ble bortført, under navnet Melanie Walden, uvitende om at hun hadde blitt kidnappet. Han kontaktet henne deretter via Facebook, og gjenforeningen fant sted i løpet av Thanksgiving-helgen i 2022.

Sharon Rose Highsmith annonserte nyheten på familiens Facebook-side med disse ordene: «Vi er utrolig glade for å kunne kunngjøre at VI HAR FUNNET MELISSA!!! Det er så mange detaljer vi gjerne vil dele, men foreløpig vil vi bare si at vi fulgte en familie-DNA-match på 23andMe som ledet oss til henne.» Innlegget ble ledsaget av bilder fra en følelsesladet gjenforening – Melissa, 53, som satt ved siden av foreldrene sine og så på bilder av seg selv hun aldri hadde sett før.

Et helt liv bygget uten å vite

Det som gjør denne historien spesielt hjerteskjærende er at Melissa Highsmith levde mesteparten av livet sitt i Fort Worth – den samme byen der hun ble bortført – uten å vite at hun var blitt kidnappet. Hun vokste opp, fikk barn og bygde et fullverdig liv under en annen identitet, fullstendig uvitende om at en familie hadde lett etter henne bare noen få kilometer unna i over fem tiår.

En DNA-test og noen få klikk på et sosialt nettverk – det er noen ganger så enkelt, og så tidkrevende. Melissa Highsmiths historie minner oss om at noen forsvinninger aldri helt blir avsluttet, før teknologien tilbyr det flere tiår med etterforskning ikke kunne.