Denne tidligere franske astronauten skapte oppstyr på første rad under et moteshow

På moteshow er de første radene ofte okkupert av kjendiser fra film, musikk eller sosiale medier. Noen ganger tiltrekker en uventet gjest seg oppmerksomhet. I Paris, på det nylige Chanel høst/vinter 2026/2027-showet, vekket den franske astronauten Claudie Haignerés tilstedeværelse på første rad nysgjerrigheten til både gjester og nettseere.

En uventet gjest på moteuken i Paris

Chanel høst/vinter 2026/2027-visningen, som ble holdt på Grand Palais, samlet en rekke personligheter fra moteverdenen. Blant gjestene ble Claudie Haignerés tilstedeværelse raskt lagt merke til. Den tidligere astronauten, gjenkjennelig med sin korte hårklipp og diskrete stil, satt på første rad. Hun hadde på seg et svart antrekk bestående av vide bukser og en brodert jakke. Dette opptredenen overrasket noen observatører, som ikke er vant til å se personer fra det vitenskapelige miljøet på denne typen arrangementer.

En invitasjon knyttet til en personlig historie

Claudie Haignerés tilstedeværelse på visningen var ingen tilfeldighet. Den var knyttet til karrieren til designeren Matthieu Blazy. Før han ledet et stort motehus, hentet den belgiske designeren inspirasjon fra den franske astronauten til sin avgangskolleksjon som ble presentert i 2006 på moteskolen La Cambre i Brussel. På den tiden forestilte han seg allerede silhuetter inspirert av romutforskning, med tekniske former og referanser til astronautdrakter.

Claudie Haigneré, en pioner innen romutforskning

Claudie Haigneré er en sentral skikkelse innen europeisk romfart. I 1996 ble hun den første franske kvinnen som reiste ut i rommet under Cassiopée-oppdraget ombord på Soyuz TM-24-romfartøyet. Hun deltok deretter i et andre oppdrag i 2001, og ble dermed den første europeiske kvinnen som besøkte den internasjonale romstasjonen. Totalt tilbrakte hun mer enn 25 dager i rommet under oppdragene sine.

Kort sagt overrasket Claudie Haignerés tilstedeværelse på første rad under et parisisk moteshow mange observatører. Denne invitasjonen fremhever også de til tider uventede forbindelsene mellom mote, vitenskap og kunstnerisk inspirasjon. Som en pioner innen romutforskning og en ledende skikkelse innen fransk forskning, fortsetter den tidligere astronauten å sette sitt preg, selv på felt som er svært forskjellige fra verdensrommet.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Smarte øredobber kan identifisere en angriper og varsle myndighetene

