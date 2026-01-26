Search here...

Som 12-åring reddet hans raske reflekser morens liv mens han kjørte

Samfunn
Fabienne Ba.
Crédit photo : West Mercia Police

Tolv år gamle Zac Howells har blitt en helt i Worcestershire i England. Da moren hans, Nicola Crump, mistet bevisstheten bak rattet, tok tenåringen kontroll over kjøretøyet i trafikken, unngikk en ulykke og ringte etter hjelp. Hans ros har siden blitt hyllet av myndighetene, som tildelte ham en tapperhetsmedalje.

En livreddende refleks i det kritiske øyeblikket

En tragedie kunne ha utspilt seg på bare sekunder 14. desember 2025. Mens hun kjørte på en trafikkert vei, kollapset Nicola Crump plutselig, med foten fastklemt på gasspedalen. Ved siden av ham forble 12 år gamle Zac rolig. Han grep umiddelbart rattet, svingte bilen ut i veikanten og fikk den trygt til å stoppe på gresset. Deretter ringte han nødetatene og ga dem all nødvendig informasjon.

[tekst-ID="vedlegg_433152" justere="senterjustering" bredde="820"] Fotokreditt: West Mercia-politiet[/caption]

Imponerende ro og stillhet for alderen hans

Bare 12 år gammel handlet Zac med bemerkelsesverdig klarhet i tankene. Ingen roping, ingen hektiske bevegelser: han vurderte situasjonen, handlet metodisk og beskyttet ikke bare moren sin, men også andre trafikanter. Oppførselen hans, både teknisk og gjennomtenkt, overgikk langt det man ville «forvente» av en pre-tenåring i en så kritisk situasjon.

En velfortjent offisiell anerkjennelse

En måned senere, 14. januar 2026, ble Zac dekorert av West Mercia politiavdeling under en seremoni på avdelingens hovedkvarter. Politisjef Richard Cooper uttalte: «Dette er en skremmende opplevelse for et barn, og likevel forble han rolig, fokusert og gjorde akkurat det rette. Motet hans forhindret en tragedie.» Hele familien så på, dypt beveget, mens medaljen ble delt ut.

En stolt mor, en gest som vekker beundring.

Nicola Crump, som nå er helt friskmeldt, legger ikke skjul på følelsene sine. «Han viste en ro som mange voksne ikke ville hatt», sier hun. For politibetjentene som var til stede, viser Zacs holdning en modenhet og ansvarsfølelse som er sjelden for alderen hans.

Zacs handlinger tjener som en sterk påminnelse om hvordan raske reflekser, ro og besluttsomhet kan redde liv. Historien hans vekker også opp debatten om viktigheten av å lære unge mennesker førstehjelp og behovet for å være årvåken for visse helsefaresignaler mens man kjører. En ung helt hvis handlinger har hatt en dyp innvirkning, langt utover hans alder.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
