«Digital krise» i India: Mange unge mennesker flykter fra sosiale medier

Sosiale medier, som lenge har blitt ansett som «vinduer mot verden» og symboler på frihet, mister nå sin appell for en del av indisk ungdom. I økende grad velger unge voksne i generasjon Z å distansere seg fra dem, ikke for å isolere seg fra verden, men for å gjenvinne kontrollen over den.

En tilkoblet generasjon … men en som henger etter

For mange unge indere er dagene da det å dele hvert øyeblikk av livet sitt var en kilde til glede over. En journalist fra Indian Express forteller om hvordan hun slettet kontoene sine i tre år: «Jeg følte meg fri, i fred, i kontroll over livet mitt.» Da hun kom tilbake på nettet av nysgjerrighet, innså hun raskt at hun ikke lenger følte behov for å eksponere seg.

Denne følelsen deles av mange: å leve uten å vise seg frem oppfattes nå som en handling av velvære, til og med motstand. Ifølge Vivek Rawat, 26, en PR-ansvarlig, har det å koble fra skjermene hatt klart positive effekter: «Å redusere unødvendig digital eksponering og sosialt press har hjulpet meg med å fokusere på meg selv.»

Den perverse effekten av konstant iscenesettelse

Sosiale medier tillot en gang unge indere å uttrykke sine meninger, følelser og drømmer. Mange mener at denne friheten har blitt en begrensning. Mange opplever emosjonell utmattelse, og blir stadig dømt av et virtuelt og anonymt publikum. Hyperkonnektivitet og den evige søken etter anerkjennelse har ført til en følelse av psykologisk utbrenthet som selv psykiske helsepersonell nå observerer.

Få tilbake kontrollen over bildet ditt

Generasjon Z vokste opp i en verden der verdien deres ofte måles ut fra andres meninger. Denne konstante eksponeringen – enten fra foreldre, venner eller følgere – har formet en måte å eksistere under press på, i et samfunn som krever ytelse og perfeksjon. I dag snur tidevannet. Disse unge menneskene ønsker å gjenoppdage en intim autentisitet, fri fra filtre og digital validering. Å være seg selv, selv utenfor kamera, er i ferd med å bli en handling preget av balanse og mental velvære.

Ved å trekke seg tilbake fra sosiale medier forlater ikke unge indere internett helt; de gjenvinner sin tilstedeværelse på nett. I stedet for å eksponere hverdagen sin, prioriterer de private utvekslinger, læring og mer diskret og selektiv bruk. Denne «digitale krisen» kan markere slutten på én æra – overeksponeringens – og begynnelsen på en annen, basert på friheten til å velge hva som forblir usynlig.