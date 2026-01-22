Disse bildene av en amazonisk stamme, som aldri har blitt filmet før, går viralt.

Search here...

Tatiana Richard
Den amerikanske økologen og forfatteren Paul Rosolie oppnådde en unik bragd ved å filme, for første gang, en amazonisk stamme fullstendig isolert fra den moderne verden. Disse bildene av nomolene, filmet eksternt i den peruanske Amazonas, avslører et gammelt folk truet av sivilisasjonen.

Verdenspremiere i den peruanske Amazonas

Etter 20 år med utforskning nærmet Paul Rosolie seg noen få hundre meter fra Nomoles-folket, et folk som bare er kjent fra vage, uskarpe fotografier. Bildene viser krigere bevæpnet med buer og piler som intenst observerer fra en strand, i en følbar spenning. For første gang hadde ingen oppnådd denne bragden: «Det er en verdensnyhet», bekreftet Paul Rosolie i en fersk podkast.

Spent, men fredelig møte

I videoen går urbefolkningen fra mistillit til en synlig avslapning: nysgjerrige blikk, utvekslede tegn, til og med latter fra respektfull avstand. Den amerikanske økologen og forfatteren beskriver en elektrisk atmosfære der han fryktet en salve av piler, før nysgjerrigheten seiret over fiendtligheten. Disse nomolene representerer de anslagsvis 200 «ukontaktede» gruppene over hele verden, hovedsakelig i den brasilianske og peruanske Amazonas.

Gamle mennesker under alvorlig trussel

Disse stammene lever i fullstendig isolasjon og er uvitende om verden som omgir dem. Direkte kontakt kan være dødelig: ukjente mikrober mot et immunsystem uberørt av moderne sykdommer. Paul Rosolie og andre spesialister slår derfor alarm om denne faren, ettersom avskoging og inntrenging truer deres overlevelse.

Målet er ikke å oppmuntre til filming eller forstyrrelse av dem, men snarere å dokumentere deres eksistens på avstand, respektfullt, for å minne oss på at planeten vår fortsatt har stort sett uutforskede områder. Ved å observere dem uten innblanding kan vi vekke undring og bevissthet: verden er enorm, skjør og langt fra fullt ut forstått.

Et vitnesbyrd som sjokkerer verden

Disse bildene, som deles på nettet, skaper furore og minner oss om den glemte eksistensen av folkeslag som har blitt bevart i årtusener. Bragden til den amerikanske økologen og forfatteren Paul Rosolie, beskrevet som «den mest intense opplevelsen» i livet hans, øker bevisstheten om det presserende behovet for å beskytte disse siste bastionene av villmark.

Kort sagt, dette er en sterk bønn om å respektere deres frivillige isolasjon før det er for sent, slik at disse eldgamle folkeslagene kan fortsette å leve i henhold til sine tradisjoner og i sitt eget tempo, langt fra modernitetens trusler. Å observere på avstand, dokumentere uten å forstyrre, betyr å erkjenne at visse deler av verden må forbli uberørt, ikke for vår nysgjerrighet, men for deres overlevelse og for det biologiske mangfoldet de har bevart i århundrer.

