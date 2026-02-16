Antrekk ansett som «upassende»: når kleskoder avslører ulikheter mellom menn og kvinner

«Klesregler» virker ofte uskyldige, men de avslører en mye dypere virkelighet: kleskoder har ulik vekt avhengig av kjønn. Enten det er på skolen, på jobb eller i det offentlige rom, blir kvinner og jenter ofte målrettet mye strengere enn sine mannlige motparter.

Strengere regler for kvinner

På mange skoler rettes bemerkninger og straffer først og fremst mot jenter. Shorts, skjørt, tanktopper eller topper som anses som «for avslørende» blir jevnlig trukket frem, mens gutter generelt unnslipper den samme kritikken for lignende antrekk. Dette skillet sender et klart budskap: kvinners kropper må kontrolleres og reguleres, som om ansvaret for «forstyrrelsen» lå hos de som kler seg snarere enn de som observerer.

På jobben vedvarer fenomenet. Noen bedrifter pålegger fortsatt kvinner seksualiserte kleskoder – skjørt, hæler, tettsittende klær – mens menn har mer spillerom, med dress, bukser og flate sko. Disse kravene kan bli diskriminerende når de krenker verdigheten eller tvinger kvinner til å vise mer av kroppen sin enn sine mannlige kolleger.

Dobbeltmoralen i kleskoden

De vage begrepene «passende», «anstendig» eller «beskjeden» antrekk tolkes mye strengere for jenter og kvinner. Denne subjektiviteten åpner døren for vilkårlige og moralske vurderinger som forsterker ideen om at kvinnekroppen må overvåkes konstant.

Et paradoks dukker da opp: samfunnet forventer at kvinner skal være «attraktive» og «feminine», men straffer dem så snart et antrekk anses som «for avslørende», «for kort» eller «for sminket». Denne dobbeltmoralen tynger selvtilliten, spesielt blant tenåringsjenter, som føler at de aldri er «gode nok».

Et eksempel som taler for seg selv

På en ungdomsskole i Isère ble 14 år gamle Lola gjentatte ganger irettesatt for klesdrakten sin, som ble ansett som «provoserende». Hva var hennes fornærmelse? Hun hadde på seg en singlet og deretter en genser som avslørte skuldrene hennes. En rådgiver skal ha sagt til henne: «Med singleten din kan vi se utringningen din. Jeg vil ikke se utringningen på overkroppen din.» Noen dager senere utløste en enkel genser uten skuldre en ny bemerkning, som krevde at hun tok på seg en jakke og dro til rektorens kontor. Moren hennes fordømte det klare budskapet: at jenter bør dekke kroppene sine for ikke å forårsake fornærmelse, snarere enn at voksne bør endre perspektiv.

Diskriminerende konsekvenser

Disse reglene rammer visse grupper uforholdsmessig hardt: jenter med annen hudfarge, transpersoner eller ikke-binære personer, og studenter fra arbeiderklassebakgrunn. Vage begreper som «ren» eller «beskjeden» kan stigmatisere kropper, stiler eller kulturer under dekke av nøytralitet. I ekstreme tilfeller kan disse kodene til og med legitimere trakassering ved å antyde at en jentes klær «forklarer» bemerkningene eller aggresjonen hun utholder. Utseende prioriteres dermed over ideer, og det er ofte jenter som bærer hovedbyrden av konsekvensene.

Mot mer rettferdige og egalitære regler

For at en kleskode skal være virkelig rettferdig, må den:

gjelde likt for kvinner og menn (andre kjønn);

begrense seg til klart definerte objektive krav til sikkerhet, hygiene eller profesjonelt image;

unngå vage eller moraliserende uttrykk som primært retter seg mot jenter;

respektere kjønnsidentiteter, kulturer og religiøs tro.

Kort sagt, i stedet for å kontrollere kvinners kropper, ville skoler og bedrifter ha nytte av å lære dem opp om respekt, ikkevold og likestilling. Å tilby tydelig og delt klesfrihet lar alle uttrykke seg samtidig som de føler seg respektert. Mote bør aldri være et kontrollinstrument, men et verktøy for å hevde sin stil og selvtillit.