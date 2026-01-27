Search here...

Denne journalisten forlater fotballen, målrettet av en bølge av hat

Feminisme
Léa Michel
Journalisten Vanessa Le Moigne annonserte nylig at hun avslutter fotballdekningen sin etter å ha blitt utsatt for en voldsom bølge av nettmobbing. Årsaken? Et spørsmål hun stilte den senegalesiske keeperen Édouard Mendy etter den spesielt spente finalen i Afrikamesterskapet i 2025 (AFCON). Hennes avgang, både rørende og symbolsk, har gjenopplivet debatten om netthat og behandlingen av kvinnelige journalister i sport.

Et kontroversielt spørsmål, en nettstorm

Det hele startet med en utveksling etter kampen. På slutten av AFCON-finalen, preget av hendelser på tribunen og banen, spurte Vanessa Le Moigne Édouard Mendy om straffesparkredningen mot Marokko. «Det var ikke på noe tidspunkt noen avtale mellom de to lagene?» spurte hun ham, med henvisning til visse rykter om et mulig kompromiss.

Bemerkningen, som ble gjort i en ekstremt spent situasjon, ble umiddelbart tatt ut av kontekst og delt bredt på sosiale medier. I løpet av timer ble journalisten Vanessa Le Moigne mål for en strøm av fornærmelser, hån og til og med trusler. En bølge av netthat som fortsatte uforminsket, selv etter hennes offentlige forklaring.

Virkningen av nettmobbing i media

I en serie Instagram-stories delte Vanessa Le Moigne sin utmattelse og beslutningen om å slutte med fotballen etter sesongen. «Takk fotball for møtene ... Men nå. Dere vil ikke ha ryggen min lenger», skrev hun, og uttrykte sin tretthet over et ofte nådeløst miljø. Hun forklarte at hun på tidspunktet for intervjuet ikke visste om de to dommerne som ble skadet i sammenstøtene fortsatt var i live: «Jeg snakket ikke om fotball, men om en dramatisk atmosfære.» Hun fordømte også mangelen på støtte hun fikk fra sine kolleger, og fremhevet hvor sårbare journalister er for hatkampanjer på nett.

Stemmer heves for å forsvare henne

Mens journalisten Vanessa Le Moigne møtte en bølge av nettangrep, ga flere kolleger henne sin støtte. Margot Dumont (Canal+) minnet alle på Twitter om at selv om det er akseptabelt å «være uenig i en sak», rettferdiggjør ingen uenighet slik vold.

Vanessa Le Moignes sak er dessverre bare den siste i en lang rekke kvinnelige idrettsproffes – kommentatorer, programledere og reportere – som ofte er mål for sexisme og angrep på sosiale medier. Ifølge flere studier er kvinnelige journalister tre ganger mer sannsynlig enn sine mannlige kolleger til å bli ofre for nettmobbing. I dag, i 2026, er kvinner ikke lenger stille, de ber ikke lenger om unnskyldning for å eksistere: de har like mye rett som alle andre til å ta sin plass i den offentlige sfære.

En avgjørelse som reiser spørsmål i sports- og medieverdenen

Ved å annonsere slutten på karrieren sin som fotballdekker, fremhever Vanessa Le Moigne et dyptliggende problem innen sportsjournalistikk: den økende forvirringen mellom kritikk og hat, debatt og personangrep. Etter hvert som idrettsforbund og mediehus blir stadig mer aktive i kampen mot nettmobbing, illustrerer denne saken behovet for mer effektive beskyttelsesmekanismer for fagfolk som opplever vold på nett.

Til syvende og sist går Vanessa Le Moigne-affæren lenger enn bare en enkel kontrovers etter kampen: den avslører hvor skjør den offentlige debatten er i sosiale mediers tidsalder og hvor brutale reaksjonene på nett er mot kvinnelige journalister. Hennes avgang fra fotballen fungerer som en vekker: uten respekt og digital moderasjon utøves informasjonsfriheten under konstant trussel.

Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
