Filming av kvinner uten deres samtykke: et voksende og bekymringsfullt fenomen

På gaten, på offentlig transport eller i kø i en butikk blir kvinner i økende grad filmet uten at de vet om det. Denne handlingen, muliggjort av teknologi, er langt fra harmløs: den krenker privatliv, respekt og den grunnleggende retten til å kontrollere sitt eget image.

En praksis som teknologi har gjort nesten usynlig

I dag krever det ikke lenger et klumpete kamera å filme noen. En enkel smarttelefon, forkledd som en falsk melding, et par smartbriller eller til og med en klokke med innebygd kamera er nok til å ta bilder uten å vekke mistanke. Denne diskresjonen gjør handlingen vanskelig å oppdage, og derfor hyppigere.

Det som gjør situasjonen enda mer bekymringsfull er hvor lett disse videoene kan deles. Noen ender opp på sosiale medier, noen ganger ledsaget av upassende eller seksualiserte kommentarer. Andre sirkulerer i private grupper, skjult for offentligheten, men ikke for konsekvensene. En kvinnes bilde kan dermed spres, misbrukes, kommenteres eller hånes uten at hun noen gang vet det. Dette tapet av kontroll er et direkte angrep på verdighet og individuell frihet.

Kjønnsbasert vold som altfor ofte blir bagatellisert

Denne praksisen påvirker ikke alle på samme måte. Kvinner er det klart flertallet av dem som filmes uten deres samtykke, ofte på grunn av utseendet deres, klærne deres eller rett og slett deres tilstedeværelse i offentligheten. Kroppene deres blir objekter for digital konsumpsjon, frosset fast i et stjålet bilde, tatt ut av kontekst og utsatt for uønsket gransking.

Selv uten fysisk kontakt er det en form for snikende vold. Det skaper et klima av usikkerhet, forsterker mistillit og legger til en allerede betydelig mental belastning. Å lure på om man blir sett på, filmet, dømt eller tatt opp blir en stille, men veldig reell bekymring. Likevel har enhver kvinne rett til å bevege seg fritt, til å føle seg vakker, selvsikker og legitim i offentlige rom, uten å frykte at bildet hennes vil bli tatt uten hennes samtykke.

Det juridiske rammeverket: bekymringsfulle gråsoner

I Frankrike og mange andre land er det straffbart å filme eller fotografere noen uten deres samtykke, på et privat sted eller i en intim situasjon. I det offentlige rom er imidlertid det juridiske rammeverket mindre klart. Så lenge det ikke er noen spredning eller klar krenkelse av verdighet, er det ofte vanskelig å straffeforfølge gjerningsmennene.

Filming med hensikt å trakassere, fetisjere eller distribuere uten tillatelse kan imidlertid utgjøre en forbrytelse. Problemet ligger i å identifisere de ansvarlige og bevise hensikten, spesielt når enhetene er diskrete og videoene sirkulerer raskt. Denne juridiske vanskeligheten forsterker følelsen av straffrihet og bidrar til normaliseringen av fenomenet.

Gjenvinne kollektiv kontroll

Stilt overfor denne realiteten kan ikke responsen utelukkende avhenge av ofrene. Det er viktig å øke offentlig bevissthet, oppfordre vitner til å melde seg, og gjenta en enkel regel: akkurat som man ikke berører en kropp uten samtykke, skal man ikke ta et bilde uten tillatelse.

Kort sagt, å kreve retten til anonymitet i offentlige rom betyr å forsvare en visjon om verden der alle kan eksistere fritt, uten å bli redusert til et stjålet image. Det betyr også å bekrefte at enhver kvinne fortjener respekt, trygghet og friheten til å bevege seg uten frykt. Din kropp, ditt image og din tilstedeværelse tilhører deg, og det skal aldri være til forhandling.