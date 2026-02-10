«Å oppdra gutter til ikke å være jenter»: denne skuespillerinnen snakker ut om en ofte minimert virkelighet

«Gutter blir ikke oppdratt til å være menn, men ikke til å være jenter.» Denne uttalelsen, delt av den britiske skuespillerinnen Jameela Jamil, satte fyr på sosiale medier. Utover kontroversen fremhever den først og fremst en pedagogisk virkelighet som fortsatt altfor ofte trivialiseres: måten gutter sosialiseres på, og hva dette avslører om vårt forhold til kjønn.

En tankevekkende uttalelse … som reiser spørsmål

Denne uttalelsen, som Jameela Jamil kom med på podkasten «Reclaiming with Monica Lewinsky», utløste en rekke reaksjoner. Noen syntes den var «provoserende», andre «helt sant». Til syvende og sist setter den bare ord på en eldgammel mekanisme: i stedet for å oppmuntre gutter til å utvikle sine menneskelige egenskaper fullt ut, blir de først og fremst presset til å distansere seg fra alt som er forbundet med femininitet. Gråte, tvile, be om hjelp, vise ømhet … all denne atferden oppfattes ofte som uforenlig med en fortsatt idealisert maskulinitet.

Budskapet er ikke at «gutter må bli noe annet», men at de fortjener å være alt de allerede er: sensitive, kreative, empatiske, sårbare og sterke på én gang. Det er en dypt kroppspositiv og humanistisk visjon som feirer følelser som en styrke, ikke en svakhet.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Reclaiming with Monica Lewinsky (@reclaimingwithmonica)

Når utdanning skaper usynlige grenser

Fra en veldig ung alder mottar barn kjønnsbestemte budskap, noen ganger subtile, noen ganger eksplisitte. En liten jente blir rost for sin mildhet, en liten gutt blir oppmuntret til å være modig. Dukker gis til én gruppe, biler til den andre. Gråt tolereres i den ene, frarådes i den andre. Uten å engang innse det, bidrar foreldre, lærere, media og institusjoner til å trekke emosjonelle grenser.

Mange spesialister innen likestillingsundervisning påpeker imidlertid at følelser ikke er kjønnsdelte. En gutt som lærer å gjenkjenne og uttrykke følelsene sine utvikler større emosjonell intelligens, en sterkere evne til å kommunisere og mer respektfulle relasjoner. Omvendt kan det å nekte ham disse rommene forsterke tilbaketrekning, sinne eller vanskeligheter med å be om støtte.

Redefinering av hva det vil si å «være en gutt»

Kritikken som skuespillerinnen og den britiske TV- og radioprogramlederen Jameela Jamil retter, er ikke rettet mot guttene selv, men mot den restriktive modellen som presenteres for dem. Å være gutt skal ikke bety å «være sterk mot andre», men sterk med seg selv. Det skal ikke bety å dominere, men å samarbeide. Det skal heller ikke bety å skjule følelsene sine, men å lære å forstå og kanalisere dem.

Å tenke nytt om utdanning betyr også å gi gutter friheten til å elske dans, tegning, lesing, sport, naturfag, eller alt på én gang. Det betyr å la dem være ømme uten å bli dømt, følsomme uten å bli hånet, ambisiøse uten å bli knust av urealistiske forventninger. Kort sagt betyr det å gi dem retten til å være hele mennesker.

En kontrovers, men fremfor alt en invitasjon

Som det ofte er tilfelle, har denne uttalelsen vært splittende. Noen ser den som «en overdrivelse», andre som «en urovekkende, men nødvendig sannhet». Utover kontroversen åpner den opp et verdifullt rom for refleksjon: ønsker vi å fortsette å oppdra barn i henhold til rigide roller, eller ønsker vi å veilede dem mot en friere, mildere og mer respektfull versjon av seg selv og andre?

Denne problemstillingen gjelder både gutter og jenter, fordi det å frigjøre den ene også frigjør den andre. Ved å bryte løs fra rigide mønstre bygger vi et samfunn der hver person kan utvikle seg med selvtillit, autentisitet og vennlighet.

Til syvende og sist gir det å oppdra gutter uten å sette dem opp mot «femininitet» dem en verdifull mulighet: sjansen til å føle seg komfortable i kroppene sine, følelsene sine og forholdene sine. Det lar dem vokse opp med sterk selvtillit, evnen til å elske på en sunn måte og et mer balansert verdensbilde. Og hva om målet med utdanning fundamentalt sett ikke var å skape «ordentlige» menn eller kvinner, men å oppdra tilfredse, følsomme, selvsikre og respektfulle mennesker? Kanskje det er det sanne budskapet bak Jameela Jamils uttalelse som utløste så mye diskusjon.