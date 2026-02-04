En uttalelse som anses som «sexistisk», blusser opp debatten om kvinners plass i fotball på nytt.

Har kvinnefotball virkelig fortjent sin plass i fotballverdenen? Ifølge noen historiske skikkelser innen sporten ser svaret dessverre ut til å være nei. En fersk uttalelse fra tidligere trener Guy Roux har tent en storm av spenning. Bemerkningene hans, som anses som dypt sexistiske, tjener som en sterk påminnelse om hvordan kjønnsstereotypier fortsetter å forurense diskusjoner rundt kvinnelige idrettsutøvere.

Én setning for mye

I et intervju med L'Est Éclair delte Guy Roux sine synspunkter på kvinnefotball. Etter å ha rost spillernes «mot», gikk han raskt av sporet og erklærte: «En kvinne er skapt for å føde, med bredere hofter. Og fotball er ikke skapt for brede hofter. De beste kvinnelige fotballspillerne er bygd som gutter.» Denne uttalelsen, utover sin arkaisme, reduserer kvinner til deres reproduktive funksjon, som om deres naturlige plass var begrenset til morsrollen. Dette biologiske, retrograde og dypt sexistiske synet utløste umiddelbart harme på sosiale medier, så vel som i sports- og feministiske kretser.

Sjokkerende bemerkninger, men ikke isolerte hendelser.

Dessverre er ikke dette første gang fotballpersonligheter har kommet med slike bemerkninger. For noen måneder siden «gikk den franske landslagsfotballspilleren Daniel Bravo» også «for langt». Kommentaren hans ga ham en umiddelbar suspensjon fra arbeidsgiveren. Hver gang fyrer disse hendelsene opp igjen en grunnleggende debatt: hvorfor er det fortsatt nødvendig å rettferdiggjøre kvinners plass på idrettsbanen i 2026?

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Alisha Lehmann (@alishalehmann7)

Ord som hindrer fremgang

Disse ordene er ikke ubetydelige: de bidrar til et klima der kvinner stadig må legitimere sin tilstedeværelse og sine ferdigheter i en fortsatt svært mannsdominert verden. Mentalitetene er i endring, absolutt: kvinnefotball får stadig større synlighet, seertall øker, og stadig flere unge jenter blir med i klubber… Imidlertid er en uttalelse som Guy Roux sin nok til å minne oss på at motstanden vedvarer, noen ganger forankret i nostalgi for en svunnen tid innen fotball.

En kollektiv respons forventes

Stilt overfor dette «utbruddet» kom reaksjonene raskt. Flere profesjonelle spillere, sportsjournalister og klubbfunksjonærer fordømte offentlig den tidligere trenerens bemerkninger. På X (tidligere Twitter) spredte emneknagger som #RedCardForSexism og #FootballIsForAll seg. Idrettsminister Marina Ferrari fordømte også Guy Roux' ord og gjentok at sport er «et rom for likhet, inkludering og respekt for alle».

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Aitana Bonmatí Conca (@aitanabonmati)

Det presserende behovet for kulturell endring

Disse «feilene» viser at kampen for likestilling innen idrett ikke er begrenset til tilgang til fasiliteter eller økonomiske rettigheter. Den krever også – og fremfor alt – en holdningsendring. Så lenge autoritetspersoner normaliserer disse stereotypiene om kvinners fysiske utseende eller roller, vil sexisme fortsette å påvirke oppfatningen av kvinnefotball.

La oss avslutte med å erklære høyt og tydelig at: morgendagens fotball kan bare bygges hvis alle har sin plass i den, uten fordommer eller reduksjon til anatomi.