«Giftig maskulinitet»: en feministisk respons dukker opp på sosiale medier

Feminisme
Léa Michel
Photo d'illustration : karlyukav/Freepik

På sosiale medier organiserer en feministisk motoffensiv seg mot maskulinistisk diskurs. Med innovative kampanjer, inspirerende taler og pedagogiske verktøy tilbyr denne responsen en annen visjon av maskulinitet: friere, mer respektfullt og uendelig mye mer attraktivt.

En økende maskulinistisk innflytelse

I flere år nå har selverklærte figurer av «alfa-maskulinitet» tiltrukket seg mange unge menn som søker etter rollemodeller. Retorikken deres lover makt, dominans og suksess, samtidig som de fremstiller feminismen som fiende nummer én. Resultatet: et selvbilde basert på rivalisering, frykt for å mislykkes og en rigid, langt fra tilfredsstillende, maskulinitet.

Nyere studier viser omfanget av denne innflytelsen. Et flertall av unge voksne rapporterer at de kjenner disse innholdsskaperne, og en betydelig andel følger videoene deres regelmessig. Mange mener at disse fortellingene «endelig forteller sannheten» og forsterker ideen om at samfunnet har blitt fiendtlig innstilt til menn. Dette klimaet gir næring til en følelse av identitetskrise, der sårbarhet oppfattes som en svakhet og empati som en trussel.

Når virale koder gjenbrukes for godt

Stilt overfor denne bølgen fordømmer ikke den feministiske responsen den bare: den innoverer. Kampanjer designet for sosiale medier undergraver selve kodene til disse mannsdominerte influencerne. Ved å bruke kjente formater, karismatiske karakterer og korte budskap sprer de positive verdier som respekt, samtykke og ansvar.

Denne strategien er genial: i stedet for å konfrontere hverandre direkte, infiltrerer disse kampanjene de samme digitale rommene og sår frø av positive ideer. Målet er ikke å innpode skyldfølelse, men å tilby inspirerende modeller der styrke balanseres med vennlighet, og der selvtillit bygges gjennom samarbeid, ikke dominans.

Fedre som snakker ut igjen

I mellomtiden dukker det opp flere personlige initiativer. For eksempel lanserte den britiske skuespilleren Stephen Graham, skaperen av serien «Adolescence», « Letters to Our Sons » sammen med psykologen Orly Klein. Dette prosjektet inviterer fedre fra hele verden til å skrive til sønnene sine om maskulinitet frigjort fra tradisjonelle kjønnsnormer, og dele personlige erfaringer og refleksjoner. Den skal snart utgis som en bok, og har som mål å «gjenopprette autentisk dialog og motvirke innflytelsen fra hatefulle ytringer på nett».

Disse faderlige ordene minner oss om en essensiell sannhet: det finnes ikke én måte å være mann på. Det finnes like mange maskuliniteter som det finnes individer, og hver av dem fortjener å bli omfavnet fullt ut, uten skam eller press. Det er i dette mangfoldet at rikdom, kreativitet og balanse finnes.

Utdanning, en pilar for varig endring

Utdanning spiller også en sentral rolle i denne transformasjonen. Til tross for juridiske forpliktelser til å undervise om emosjonelt, relasjonelt og intimt liv i skolene, forblir disse programmene ofte utilstrekkelige. Foreninger mobiliserer derfor for å fremheve det presserende behovet for å utdanne unge mennesker om respekt, likestilling og sunne relasjoner. Internasjonalt integrerer noen utdanningsreformer nå til og med disse temaene fra en veldig ung alder, i erkjennelse av at forebygging begynner med kunnskap og dialog.

Til syvende og sist, ved å kombinere digitale handlinger, kulturelle prosjekter og utdanningskrav, ser denne feministiske responsen for seg et mer rettferdig og gledelig samfunn. Den inviterer gutter og menn til å bryte seg løs fra kvelende forventninger, dyrke sin følsomhet og omfavne en maskulinitet som feirer respekt for seg selv og andre. Fordi det å være mann i dag fremfor alt handler om å ha mot til å være fullt menneske.

