En verden uten menn i 24 timer: satire eller et ekte rop fra hjertet?

Hva om menn forsvant fra jordens overflate i en hel dag? Kvinnelige internettbrukere har forestilt seg livene sine i tilfelle den mannlige arten utryddes, og det grenser til det utopiske. Å gå rundt om natten i sparsommelige klær, jogge i skogen uten pepperspray, sove med vinduene åpne, gå ut uten BH ... så mange tilsynelatende enkle og uskyldige aktiviteter at de forbyr seg selv i menns nærvær. En trist virkelighet, gjenspeilet i et trendtema.

En verden uten menn … og uten problemer

På sosiale medier lurte kvinner på hvordan en verden uten menn ville se ut, og de trengte ikke å lete lenge i fantasien for å se det for seg. Ingen flere tilrop i gaten, ingen flere hettekledde skikkelser som følger etter oss i T-banetunnelene. Ingen flere dvelende blikk eller vandrende hender på offentlig transport. Uten menn virker kvinners hverdag idyllisk og fredelig. I hvert fall er det det vi forstår ut fra kommentarene som er lagt igjen under innlegget X (tidligere Twitter) av Em Razz, en praktiserende feminist .

Spørsmålet hennes er enkelt: «Hva ville du gjort i en verden uten menn i 24 timer?» – en setning som slenges ut som en bombe. Ideen er ikke å utrydde menn eller sende dem til en annen planet, bare å isolere dem for en dag. Uansett er det ikke hovedpoenget med innlegget. Målet? Å gi kvinner en stemme og la dem si høyt hva de tier om når det motsatte kjønn er i nærheten. Og et pust av frihet blåser gjennom pikslene.

Nei, deres første handling i et « Barbieland »-samfunn er ikke ubegrenset shopping eller endeløse diskusjoner over en kopp te. Det er det menn forestiller seg. Bortsett fra at svarene på dette scenariet er mye mer jordnære og mindre krevende. «Å gå forbi en byggeplass uten å få et lite panikkanfall», «Å danse i byen klokken 3 om natten uten å frykte for livet mitt», «Å ha på meg det jeg vil uten å føle at jeg setter meg selv i fare». Dette er smertelig vanlige handlinger som kvinner tilnærmer seg som «drømmer».

Menn er på defensiven etter denne trenden

Menn, ofte fremstilt som riddere i skinnende rustning og frelsere i barnefortellinger, er mer urovekkende enn betryggende. Dette er konklusjonen som trekkes fra dette fiktive, men ellers opplysende, manuset. Dessuten tok mange på nettet denne trenden som et personlig angrep og følte seg tvunget til å ta igjen. De mislikte å bli fjernet fra fortellingen og at deres fravær ble feiret.

«Kjøp en pistol, lær å forsvare deg selv, ikke gå alene om natten», foreslo en internettbruker, mens kvinner allerede tar selvforsvarskurs og lager knokekostymer av husnøklene sine. Ironisk nok spurte en av dem: «Men hvem ville beskytte deg?» for å forsterke sin følelse av formål. Begrepet «mann» her ser ut til å ha en dobbel betydning.

Mer enn én av tre kvinner verden over har opplevd fysisk vold fra en mann. Det er til og med blitt laget et begrep for å beskrive drap på kvinner på grunn av kjønn: feminidap. Det er derfor ikke rart at kvinner sensurerer seg selv daglig og begrenser både utflukter og klesvalg.

Et oppdiktet scenario som illustrerer en følelse av usikkerhet

Å forestille seg menns midlertidige forsvinning er en nesten mild måte å uttrykke noe mye hardere på: konstant årvåkenhet. Denne mentale byrden av trygghet som mange kvinner bærer uten å tenke over det. Å sende en melding på vei hjem, dele posisjonen sin, late som om de er i en telefonsamtale mens de går, krysse gaten , justere lengden på et skjørt avhengig av tidspunktet på døgnet. Dette er de usynlige mikrostrategiene som trenden fremhever.

Scenariet «24 timer uten menn» fungerer som en sosial satire. Det tvinger oss til å stille et enkelt, men dyptgående spørsmål: hvorfor virker kvinnelig frihet betinget av menns fravær? Til syvende og sist er denne trenden verken et rop om utryddelse eller en kamp mellom kjønnene. Det er et tankeeksperiment, et emosjonelt laboratorium. Å forestille seg en verden uten menn i 24 timer lar oss måle alt vi holder tilbake, alt vi justerer, alt vi tier om.

Og kanskje det virkelige problemet ikke handler om å eliminere noen, men om å skape en harmonisk verden der denne fantasien ikke lenger er en fantasi. Kvinner ber ikke om å leve i en Care Bear-verden, bare om å ha samme tilgang til rom som sine mannlige motparter, uten å måtte være på vakt hele tiden. I stedet for å finne opp nytt beskyttelsesutstyr for kvinner, er det kanskje på tide å ta tak i roten av problemet og utdanne menn?