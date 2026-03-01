«Maskulinisme»: «Antifeministisk» retorikk på fremmarsj blant tenåringer

Unge gutter ser ut til å bli i økende grad utsatt for antifeministiske ideer, et fenomen som bekymrer forskere og institusjoner. Maskulinistisk retorikk, som sirkulerer mye på sosiale medier, påvirker deres syn på kjønnsrelasjoner og endrer noen ganger atmosfæren i skoler og familier.

En bekymringsfull økning i sexisme blant unge menn

I januar 2026 publiserte Det høye rådet for likestilling (HCE) sin årsrapport om tilstanden til sexisme i Frankrike. Tallene er slående: 23 % av menn i alderen 15 til 24 år og 31 % av de i alderen 25 til 34 år mener at det å være mann for tiden er en ulempe. Denne oppfatningen står i skarp kontrast til unge kvinners og fremhever et økende kjønnsforskjell i likestillingsspørsmål.

Francis Dupuis-Déri, en fransk-kanadisk statsviter og forfatter av «Maskulinitetens krise: Autopsi av en seig myte», bekrefter denne trenden . I et intervju med Le Monde sier han at «gutter er mer kvinnefiendtlige enn de var for noen år siden», og at det ofte er mødrene og søstrene deres som lider de første konsekvensene. Ifølge ham bidrar spredningen av maskulinistisk retorikk betydelig til denne utviklingen.

Maskulinisme, en ideologi på nett

Maskulinisme fremstiller menn som ofre for feministisk fremgang og kampen for likestilling. På visse videoplattformer og sosiale medier appellerer denne retorikken til tenåringer som søker etter identitetsmarkører, noen ganger til og med innenfor progressive familier. Ideologien fremmer en såkalt «maskulinitetskrise» og anklager feminismen for å sette menn i en ufordelaktig situasjon, enten det er på skolen, på jobb eller i rettssystemet. Disse budskapene er ofte utformet for å provosere frem en følelse av urettferdighet eller tap av status, noe som forsterker polariseringen mellom jenter og gutter.

Påvirkning på skolen og i familiene

Innflytelsen fra disse diskursene merkes i skolene. Ifølge en undersøkelse sitert av Francis Dupuis-Déri, observerer mange lærere en økning i sexistiske eller antifeministiske bemerkninger i klasserommet. Noen tenåringer utfordrer åpent undervisning om likestilling, og går så langt som å hevde at «det er normalt at kvinner har færre rettigheter» eller at feminister «dominerer».

Innenfor familier skaper denne økningen i antifeminisme også spenninger, og plasserer mødre og søstre i frontlinjen for disse holdningene. Disse konfliktene avslører hvor mye ideer som spres på nettet kan påvirke dagliglivet og mellommenneskelige forhold.

En generasjonspolarisering

Paradoksalt nok bemerker Francis Dupuis-Déri at «unge jenter reagerer på denne økningen i maskulinistisk diskurs ved å identifisere seg som feminister tidligere enn før, noen ganger så tidlig som på ungdomsskolen.» Dette fenomenet forsterker kjønnspolarisering og forvandler forholdet til sexisme til et genuint sosialt og pedagogisk problem.

Denne doble dynamikken – maskulinisme blant noen tenåringer og feministisk bekreftelse blant unge kvinner – viser at debatten om likestilling verken er statisk eller marginal. Det er et strukturert fenomen, drevet av sosiale nettverk og moderne samfunnsdebatter.

Viktigheten av utdanning og dialog

I lys av denne situasjonen understreker eksperter behovet for mediekunnskapsopplæring, åpen dialog i familiene og robust undervisning om likestilling. Å forstå mekanismene bak disse diskursene lar oss støtte unge mennesker i å utvikle sine egne verdier og forhindre spredning av sexistiske stereotypier.

Den tidlige fremveksten av feministiske tenåringer viser også at mobilisering kan være positivt. Ved å kombinere bevisstgjøring, utdanning og lytting er det mulig å redusere polarisering og fremme respektfulle forhold mellom gutter og jenter.

Til syvende og sist er ikke fremveksten av maskulinistisk retorikk blant tenåringer bare en «generasjonsprovokasjon». Den avdekker dypere problemstillinger knyttet til identitet, sosiale medier og oppfatningen av likestilling. Denne observasjonen krever derfor at utdanning for likestilling settes i sentrum for skole- og familiepolitikk. Utover statistikk og kontroverser er det kvaliteten på samhandlingen mellom jenter og gutter som står på spill. Ved å dyrke dialog, forståelse og kritisk tenkning er det mulig å forvandle et bekymringsfullt fenomen til en mulighet for læring og sosial fremgang.