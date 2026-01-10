Search here...

Denne uttalelsen om den «ideale kvinnen», som anses som «for feministisk», skaper kontrovers.

Feminisme
Léa Michel
jakub/Pexels

En viral uttalelse fra en kvinnelig internettbruker på X (tidligere Twitter) som kontrasterer menns forventninger til den «ideale kvinnen» med deres egen «middelmådighet», fyrer opp under debatter og deler internettbrukere mellom feministiske tilhengere og konservative kritikere.

Punchlinen som splitter

Tidlig i januar 2026 skrev en kvinnelig internettbruker: «Menn drømmer om en kvinne som ser ut som en modell etter fødselen, som til tross for husarbeid og barn forblir vakker til enhver tid, deler regningene likt og underkaster seg, men alt de kan tilby henne er dette skitne huset. Hvis du er den ideelle kvinnen for menn, vil livet ditt alltid være et helvete!» Denne tråden, ledsaget av et satirisk bilde av en «perfekt» kone, fikk tusenvis av likerklikk og retweets i løpet av 24 timer.

Massive avtaler: «supermodell-hushjelpen»

I kommentarfeltet strømmer støtten inn: «Spør dem hva en god kone er, og de vil beskrive en modell som oppfører seg som en tjener», spøker en abonnent, mens en annen legger til: «De vil ha en tradisjonell kvinne som betaler halvparten av regningene og ser ut som Margot Robbie etter keisersnittet.» Kvinnene deler sine daglige frustrasjoner og fordømmer hykleriet i overmenneskelige forventninger – «perfekt kropp», total hengivenhet, økonomisk uavhengighet – uten emosjonell eller materiell gjensidighet.

Motangrep: «for feministisk»

Kritikere går imidlertid til motangrep: «For feministisk, menn vil bare ha en balansert partner, ikke et evig offer», svarer en bruker og anklager innlegget på X (tidligere Twitter) for å gi næring til kjønnsskillet. Andre bagatelliserer det: «Hvis du leter etter en prins, ta ansvar for dine egne standarder. Det er en to-for-én-situasjon.» Denne polariseringen gjenspeiler nåværende spenninger: på den ene siden kritikk av patriarkalske normer; på den andre siden en avvisning som oppfattes som anti-mannlig.

Denne virale konflikten avslører dype splittelser: kvinner streber etter ekte likestilling, mens noen menn forsvarer et hybridideal – økonomisk underdanig og alltid tilgjengelig. Utover fornærmelsene reiser innlegget spørsmålet: eksisterer en «idealkvinne» uten gjensidig kompromiss? I denne ordkrigen ser sannheten ut til å ligge et sted midt imellom, langt fra ytterpunktene.

