Denne journalisten blir trakassert direkte på lufta, og vitneforklaringen hennes vekker reaksjoner.

Gargi Raut, en kvinnelig reporter for Revsportz, en digital plattform som feirer indisk sport og idrettsutøvere, ble upassende berørt av en mann direkte utenfor Narendra Modi stadion i Ahmedabad (nordvest-India), rett etter India-New Zealand-finalen i T20-VM 2026, som India vant.

Hans vitnesbyrd på sosiale medier

Den 8. mars, den internasjonale kvinnedagen, dekket Gargi Raut den euforiske feiringen etter Indias seier over New Zealand da en mann strøk forbi henne bakfra med et hånlig smil, synlig på kamera. Sjokkert rapporterte hun umiddelbart hendelsen direkte til redaktøren sin, Boria Majumdar, som avsluttet reportasjen for å sikre hennes sikkerhet.

Gargi la deretter ut en video på X (tidligere Twitter): «Hvis du berører meg på en upassende måte, legger jeg ansiktet ditt ut på internett. En journalist må kunne jobbe uten å bli trakassert.» Hun tagget Ahmedabad-politiet, og understreket den store plassen rundt seg og den bevisste gesten – en oppfordring til handling som umiddelbart gikk viralt.

Rasende reaksjoner og krav om endring

Redaktøren av Revsportz fordømte oppførselen som «uakseptabel» – spesielt på den internasjonale kvinnedagen – og bemerket lignende hendelser som involverte internasjonale fans under kampen mellom India og Sør-Afrika. Politiet i Ahmedabad lovet en etterforskning, mens debatten om sikkerheten til kvinnelige journalister ved store sportsbegivenheter intensiverte seg.

Til syvende og sist forvandler Gargi Rauts vitnesbyrd en vanlig trakassering til et rop om hjelp angående kvinners sikkerhet i offentlige sportsområder. Denne hendelsen belyser en vedvarende realitet: offentlige rom ser fortsatt altfor ofte ut til å bli ansett som «maskulint» territorium, der kvinner må være årvåkne. Stilt overfor denne konstante følelsen av usikkerhet blir det presserende å endre holdninger slik at alle kan bevege seg, jobbe eller feire sportsbegivenheter fritt, uten frykt eller trusler.