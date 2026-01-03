«Menn vil ha en kvinne som holder seg hjemme»: Ordene til denne streameren skaper kontrovers

Asmongold, en ultrapopulær streamer kjent som «Zack Asmongold», utløste nylig en massiv debatt på nett ved å forklare, etter hans mening, «hvorfor kvinnelige streamingstjerner som Cinna og Pokimane forblir single».

Kontekst: en reaksjon på «ensomheten til streamere»

I en nylig strømming svarte Asmongold på klager fra kvinnelige strømmere om kjærlighetslivet deres. Hans provoserende uttalelse – «Menn vil ha en kvinne som er hjemme, tar vare på barna og lager mat» – utløste umiddelbart raseri. Live-sendingen splittet spillmiljøet dypt og langt utover. Ifølge ham passer ikke disse uavhengige, karrieredrevne kvinnelige influencerne de tradisjonelle forventningene til mange menn, som han beskriver som «knyttet til en kvinnemodell sentrert rundt hjem, familie og husarbeid».

Videoen, som ble mye delt på TikTok og X (tidligere Twitter), fikk millioner av visninger på bare noen få dager, noe som utløste forargelse, debatt og sterke reaksjoner. Mange fordømte den som en bakstreversk, sexistisk og kvinnefiendtlig visjon, og påpekte at det i 2025 ikke bare er utdatert, men dypt problematisk å redusere en kvinnes verdi eller ønskelighet i forhold til hennes hjemlige rolle.

Det finnes riktignok fortsatt menn som tenker slik, men å normalisere eller presentere dette synet som en forventning fra majoriteten av menn, er det samme som å begrense kvinner til en rolle som verken samsvarer med samfunnets utvikling eller med ambisjonene til millioner av dem. En kvinne er ikke «skapt» for å ta vare på hjemmet: hun kan være uavhengig, ambisiøs, karriereorientert, en innholdsskaper, en mor, eller ikke – eller alt dette på en gang – i henhold til hennes egne valg.

To leire støter mot hverandre: tradisjon vs. modernitet

Uttalelsen åpnet slusene for en opphetet debatt:

De som foretrekker den «tradisjonelle» tilnærmingen: mange menn er enige, og argumenterer for at det moderne samfunnet har mistet stabile familieverdier. «Menn ønsker en partner som prioriterer hjemmet, ikke en profesjonell rival», står det i en kommentar.

Motstandere: Andre fordømmer en sexistisk og tilbakegående visjon. «Det er ren kvinnehat: å redusere kvinner til husmødre», svarer de. En viral tweet oppsummerer det: «Jeg vil heller dø alene enn å være husmor.»

På X (tidligere Twitter) og Reddit er diskusjonene opphetede, og motsetter seg kvinners uavhengighet og kjønnsroller som noen oppfatter som naturlige.

Pokimane, et hyppig mål for kvinnefiendtlig kritikk

Siden debuten på strømmeplattformer har Pokimane – hvis egentlige navn er Imane Anys – møtt en konstant strøm av sexistisk kritikk. Som en fremtredende skikkelse på Twitch og YouTube, legemliggjør hun kvinnelig suksess i en verden som fortsatt i stor grad domineres av menn. Denne synligheten er dessverre jevnlig ledsaget av kvinnefiendtlige angrep, alt fra kommentarer om utseendet hennes til uberettiget spørsmålstegn ved hennes evner.

Pokimane lot seg ikke motløse, men lærte å navigere disse gjentakende angrepene med motstandskraft, og fordømte offentlig den gjennomgripende sexismen og etterlyste bedre moderering på nett. Erfaringen hennes illustrerer de spesifikke hindringene kvinnelige innholdsskapere står overfor, og understreker behovet for en dyptgående endring i den digitale kulturen.

Streameren Asmongold, kjent for sine konservative synspunkter og kritikk, er ufiltrert. Denne kommentaren er i tråd med hans tilbakevendende analyser av «mannlig ensomhet» og kjønnsdynamikk på Twitch.