«En kvinne må adlyde sin mann»: 1 av 3 menn i alderen 15–30 år tror dette.

Vi forestiller oss ofte yngre generasjoner som mer egalitære, friere og mer åpne om kjønnsspørsmål. En studie publisert i mars 2026 av King's College London og IPSOS tegner imidlertid et annet bilde. Den ble utført med over 23 000 mennesker i 29 land, og viser at svært tradisjonelle synspunkter fortsatt sirkulerer blant 15- til 30-åringer, spesielt unge menn.

Sterkt kodifiserte forventninger til kvinner

Den kanskje mest slående statistikken er denne: 31 % av menn i generasjon Z mener at en kvinne alltid bør adlyde mannen sin. Enda mer slående er det at 33 % mener at mannen i et forhold bør ha det siste ordet i viktige avgjørelser. Langt fra å være anekdotisk, viser disse svarene at ideen om et forhold basert på likestilling fortsatt er langt fra akseptert av en gruppe unge menn.

Studien stopper ikke ved spørsmålet om autoritet i et par. Den avslører også at 24 % av unge menn mener at en kvinne ikke bør virke for uavhengig eller autonom. 21 % mener også at en «ekte kvinne» ikke bør initiere sex. Bak disse tallene ligger et svært snevert syn på femininitet: en akseptabel kvinne anses å være avmålt, diskret, ikke for selvsikker, ikke for fri.

Det som er slående er at disse meningene ikke bare er et spørsmål om individuelle preferanser. De avslører et hierarkisk syn på kjønnsrelasjoner. Mannen bestemmer, kvinnen følger. Mannen legemliggjør autoritet, kvinnen må holde seg innenfor etablerte grenser. Med andre ord, mannlig dominans forsvinner ikke: noen ganger endrer den bare språkbruk.

Tydelige forskjeller med eldre generasjoner

Disse resultatene er desto mer slående gitt at de ikke deles i større grad av eldre menn. Blant babyboomerne (personer født mellom 1946 og 1955) er det bare 13 % som er enige i ideen om at en kone bør adlyde mannen sin, sammenlignet med 31 % av menn i generasjon Z. Det finnes også et forskjellsforhold mellom unge menn og unge kvinner: 18 % av kvinner i generasjon Z er enige i denne påstanden, betydelig færre enn menn i samme alder.

Med andre ord går skillet ikke bare mellom generasjoner, men også mellom kjønn. Mens mange unge kvinner beveger seg mot større autonomi, ser det tvert imot ut til at noen unge menn klamrer seg til mer autoritære og rigide modeller.

En virilitet som også fengsler menn

Et av de mest interessante funnene i undersøkelsen er at disse normene også tynger mennene selv. 43 % av de unge mennene som ble spurt, mener at en mann bør «være fysisk tøff», selv om dette ikke gjenspeiler personligheten hans. Studien viser dermed at kjønnsstereotypier ikke bare begrenser kvinner: de begrenser også menn til en snever definisjon av maskulinitet , basert på tøffhet, selvkontroll og en avvisning av sårbarhet.

Det er nettopp dette som gjør disse holdningene så bekymringsfulle. De gjenspeiler ikke bare et etterslep i likestilling; de avslører en visjon om menneskelige relasjoner som fortsatt er strukturert av dominans, autoritet og tvang.

Likestilling er fortsatt langt fra oppnådd.

Paradoksalt nok viser studien også at et flertall av respondentene mener det burde være flere kvinner i ansvarsfulle stillinger i bedrifter og myndigheter. Samtidig mener imidlertid 52 % at kvinners rettigheter allerede har utviklet seg tilstrekkelig i landet deres, og 46 % føler at det kreves for mye av menn for å støtte likestilling. Denne uoverensstemmelsen sier mye: likestilling aksepteres ofte i teorien, men den møter fortsatt sterk motstand så snart den utfordrer eksisterende maktdynamikk.

Når dominans trenger inn i våre privatliv og fantasi

Mannlig dominans manifesteres ikke alltid gjennom spektakulære gester eller åpenbar maktdynamikk. Den manifesterer seg også i mer subtile reflekser, i den fortsatt utbredte ideen om at en mann skal ha kontroll, ta avgjørelsene eller diktere tempoet. Denne vanskeligheten med å tenke seg virkelig egalitære forhold gjenspeiles i romanen «On/Off» (Nicolas Rodet), utgitt i desember 2025.

Gjennom reisen til en mann som er overbevist om at det å dominere naturen og andre er en form for frihet, utvider boken refleksjonen utover de utelukkende forholdene mellom kvinner og menn og minner oss om at dominans også ligger i vanlige logikker om kontroll og mestring.

Til syvende og sist fremhever denne studien fra King's College London en avgjørende realitet: mannlig dominans er ikke noe som hører fortiden til. Den fortsetter å manifestere seg i forventningene som stilles til kvinner, i ideen om at en mann skal beholde overtaket, og i vanskeligheten med å oppfatte forhold som noe annet enn en maktkamp.