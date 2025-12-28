Fratatt skolegang trosser afghanske jenter forbudet mot å lære

Siden Taliban tok makten i 2021 har afghanske jenter blitt massivt ekskludert fra skolen. Millioner av unge kvinner er fratatt tilgang til videregående og høyere utdanning og befinner seg uten utdanningsmuligheter. Stilt overfor dette forbudet, motsetter noen seg gjennom fjernundervisning eller hemmelige kurs, til tross for risikoer og hindringer.

En generasjon fratatt skolegang

Afghanistan er for tiden det eneste landet i verden der jenter ikke har adgang til skolen utover grunnskolenivå. Elever helt ned i 12-årsalderen blir tvunget til å forlate skolen. Ifølge UNESCO er mer enn 2,2 millioner jenter berørt av dette tiltaket. Denne tilbakegangen visker ut den utdanningsmessige fremgangen som ble gjort mellom 2001 og 2021.

Denne ekskluderingen har alvorlige konsekvenser: isolasjon, tidlig ekteskap, økonomisk avhengighet og tap av autonomi. Ungdomsjenter blir tvunget til å bli hjemme, ofte redusert til huslige gjøremål. Den grunnleggende retten til utdanning blir nektet, noe som knuser håpet til en hel generasjon.

Nettbasert læring som et fristed

Stilt overfor denne virkeligheten utvikles det hemmelige nettverk for fjernundervisning. Afghanske kvinnelige flyktninger i utlandet, spesielt i Frankrike og Canada, organiserer virtuelle kurs i programmering, språk og historie. Studentene kobler seg til hverandre ved hjelp av pseudonymer, med kameraene avslått, i konstant frykt for å bli identifisert.

Begrenset og upålitelig internettilgang på mange områder kompliserer denne læringsprosessen ytterligere. Likevel tilbyr disse kursene en livline for de som nekter å gi opp drømmene sine. Som en lærer sitert av Courrier International påpeker: « Det er en form for stille motstand.»

Hemmelige kurs på stedet

I mellomtiden organiserer noen frivillige organisasjoner som Femaid klasser med fysisk oppmøte på hemmelige steder. Organisasjonen tilbyr videregående opplæring til jenter i alderen 11 til 18 år. Lærerne, som ofte selv er i fare, underviser i private hjem eller skjulte steder.

Disse initiativene gjør det mulig for noen få hundre elever å fortsette skolegangen, men de er fortsatt begrensede. Risikoen for arrestasjon er konstant, både for lærere og elever. Likevel gir disse klassene struktur, håp og verdighet til de som deltar.

En global kamp for retten til utdanning

UNESCO, UNICEF og andre internasjonale organisasjoner fordømmer denne ekskluderingen og etterlyser støtte til lokale initiativer. For dem handler dette ikke bare om utdanning, men om grunnleggende menneskerettigheter. Tilgang til kunnskap er avgjørende for samfunnets autonomi, helse og økonomiske utvikling.

Opplæringsmedier bidrar også til denne innsatsen ved å kringkaste pedagogisk innhold skreddersydd for unge afghanske kvinner. Disse alternativene erstatter imidlertid ikke rettferdig og trygg tilgang til utdanning for alle.

Motstand gjennom kunnskap

I et land der studier kan være en opprørshandling , fortsetter tusenvis av jenter å lære i hemmelighet i Afghanistan. Mellom nettkurs og hemmelige skoler representerer de en stille, men bestemt motstand. Disse initiativene, selv om de er skjøre, minner oss om at ingen undertrykkelse kan slukke tørsten etter kunnskap fullstendig.

Uten vedvarende støtte til disse alternativene risikerer en hel generasjon å vokse opp i skyggene, fratatt sin fremtid. Utdanning er ikke en luksus: det er en grunnleggende rettighet som fortjener å bli forsvart, overalt og for alle.