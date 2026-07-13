«Feite mennesker fortjener respekt»: kritisert for utseendet sitt, snakker hun ut

Innholdsskaperen @elusiveworm ble kritisert for utseendet sitt og bestemte seg for å svare med styrke og vennlighet. Budskapet hennes er enkelt: alle fortjener å bli respektert, feiret og behandlet med verdighet. Denne uttalelsen resonnerer med mange og understreker viktigheten av å bekjempe fettfobi.

Å gjøre kritikk om til et budskap om stolthet

På Instagram har innholdsskaperen kjent som @elusiveworm valgt å ikke la kommentarer om utseendet sitt definere historien hennes. Gjennom et sterkt innlegg (på engelsk) deler hun en viktig idé: fete mennesker, som alle andre, har rett til lykke, kjærlighet, mote og et meningsfullt liv. Budskapet hennes fremhever et enkelt, men likevel nødvendig krav: respekt skal aldri avhenge av en persons størrelse, vekt eller form. Hver kropp fortjener sin plass, uten å måtte rettferdiggjøre seg selv eller tilpasse seg samfunnets standarder.

Å gjenvinne ord for å gjenvinne makten

Stilt overfor gjentatt kritikk om utseendet sitt, valgte @elusiveworm å si ifra i stedet for å tie. Ved å bruke begrepet «feit» kun som et beskrivende begrep og ikke som en fornærmelse, bidrar hun til å demontere fordommene knyttet til større kropper. Denne tilnærmingen er en del av en bredere bevegelse mot selvaksept og feiring av alle kroppstyper. Den minner oss om at en kropp ikke er et problem som skal fikses, men snarere en integrert del av ens identitet. Kroppsmangfold fortjener å bli sett, representert og verdsatt.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av lala >ᴗ• (@elusiveworm)

Fatfobi, en kamp som fortsatt er relevant i dag

Utover hennes personlige erfaring, fremhever denne uttalelsen en realitet mange står overfor: fettfobi er fortsatt en form for diskriminering som finnes i hverdagen. Den kan vise seg på ulike områder, som tilgang til passende klær, upassende bemerkninger i sosiale situasjoner eller til og med visse fordommer i helsevesenet.

Disse situasjonene kan ha en betydelig innvirkning på selvtilliten og velværet til de berørte. Å fremheve disse vanskene bidrar også til å åpne for dialog og fremme et mer inkluderende samfunn, der alle kan føle seg legitime og respekterte.

En oppfordring til å elske kroppen sin ubetinget

Med dette innlegget svarer ikke @elusiveworm bare på negative kommentarer. Hun sender også en støttende melding til alle som noen gang har blitt dømt på grunn av utseendet sitt. Meldingen hennes oppfordrer alle til å se på kropper med vennligere blikk og å anerkjenne skjønnheten i forskjeller. De mange positive reaksjonene hun har mottatt viser at budskapet hennes resonnerer med et dypt behov: behovet for å leve i et miljø der selvtillit og selvfølelse fremmes.

Til syvende og sist krever endring av tankesett disse offentlige uttalelsene som minner oss om en grunnleggende sannhet: ingen kroppsfasong skal hindre noen i å være lykkelig, elsket eller respektert. Alle fortjener å leve livet fullt ut, med stolthet og uten å måtte be om unnskyldning for å eksistere.