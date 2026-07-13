Hva er «bimbostoisisme», denne virale trenden som fascinerer sosiale medier?

De siste månedene har TikTok sett fremveksten av en trend som er like overraskende som den er inspirerende: «bimbo-stoisisme». Denne bevegelsen blander eldgammel filosofi og selvoppfatning og oppfordrer kvinner til å bryte seg løs fra sammenligninger og oppdage sin egen unikhet.

En TikTok-trend som forvandler skjønnhet til en filosofi

Trenden «bimbo-stoisisme», som ble født på TikTok sent i 2025, tok raskt over sosiale medier. Bevegelsens opphavsmann er Babushka, en blogger basert i Georgia, kjent under pseudonymet @babushka.en. Etter å ha oppdaget et meme som kombinerte «bimbo»-estetikken med stoisk filosofi, bestemte hun seg for å gjøre det til en livsstil. Videoene hennes har blitt utrolig populære og bygger et voksende fellesskap rundt en enkel idé: å lære å se femininitet annerledes, uten å være begrenset av tradisjonelle skjønnhetsstandarder.

#åndsdyr#bimbo #skjønnhet ♬ Regenerer som vampyr - Babúshka🐺 @babushka.no Jeg skal lage en rask quiz om åndedyr i morgen 💖 For å finne dyret ditt må du fokusere på dette: 1. Hva var favorittdyret ditt i barndommen? Ulv, dinosaurer, ørn? I barndommen føler vi naturen vår på et underbevisst nivå. 2. Høyden din. Er du høy og sterk? Velg en elefantbjørn, hest, løvinne. Er du liten? Røyskatt, katt, rev, valp (slik Sabrina Catpenter gjorde). 3. Karakteren din. Er du rolig og snill? Velg hind, kanin, huskatt. Er du bitchy? Velg ulv, rev eller villkatt. Er du rolig og reservert? Velg ravn, ugle eller ørn. 4. Neseformen din. Hvis den er bred - velg en stor katt/ulv/hind. Hvis det er en ørn - velg en fugl. Velg med hjertet ditt, søster! #bimbostoisisme

Når bimboen møter stoisismen

Navnet på bevegelsen er basert på en uventet blanding av to verdener.

På den ene siden «bimboen», en figur fra amerikansk populærkultur, ofte assosiert med selvsikker, glamorøs og svært synlig femininitet, men lenge redusert til en klisjé av overfladiskhet.

På den annen side finnes det «stoisisme», en gammel filosofi som oppmuntrer til selvkontroll, aksept av det som er utenfor vår kontroll, og søken etter en form for indre ro.

«Bimbo-stoisisme» slår sammen disse to visjonene for å tilby en ny tolkning av femininitet: å være fullt ut seg selv, elske sitt utseende og dyrke sin selvtillit, samtidig som man tar et skritt tilbake fra ytre dommer.

Hovedprinsippet: å finne tvillingdyret ditt

Kjernen i denne trenden er et ritual som har gått viralt: å dele et bilde av ansiktet sitt og be samfunnet om å tildele det en «dyretvilling». Svarene kan være svært varierte: snøleopard, svane, rev, ravn, gaupe, påfugl, bjørn eller til og med imaginære skapninger.

Målet er ikke å rangere kvinner etter skjønnhet, men å fremheve en unik energi, tilstedeværelse eller personlighet. Ideen er tiltalende fordi den fullstendig forandrer hvordan vi ser oss selv. I stedet for å prøve å tilpasse seg et perfekt ideal, inviteres hver person til å erkjenne hva som gjør dem annerledes og verdifulle.

Går utover sammenligning for å feire sin unike karakter

Hovedbudskapet i «bimbo-stoisismen» er en respons på skjønnhetsstandarder som ofte fører til at kvinner sammenlignes med hverandre. I lang tid har såkalt feminint utseende blitt evaluert etter spesifikke kriterier, noe som skaper et hierarki mellom de som anses som «vakre» og de som ikke gjør det.

Denne trenden foreslår en annen tilnærming: det finnes ingen rangering av identiteter. Som i dyreverdenen har hvert vesen sine egne egenskaper og styrker. En snøleopard trenger ikke å ligne en svane, og en ravn har ingenting å misunne i en påfugl. Hver har en annen type skjønnhet.

En personlig tilnærming som ble en kollektiv bevegelse

For Babushka stammet «bimbo-stoisisme» fra en intim refleksjon over selvbilde, femininitet og dekonstruksjonen av usikkerheter. Hun forklarer at hun ønsket å gjenopprette kontakten med en «gledefull femininitet», en som er selvsikker og fri fra internaliserte dommer. Tilnærmingen hennes blander dermed personlig utvikling, filosofi og selvbekreftelse. Hun oppfordrer kvinner til å sette pris på sine unike egenskaper i stedet for å prøve å korrigere dem.

Mektige kvinnelige skikkelser som symboler

Fellesskapet henter også inspirasjon fra store historiske kvinneskikkelser som Kleopatra, Jeanne d'Arc, Frida Kahlo og Harriet Tubman, assosiert med symbolske dyr. Den svarte katten kan representere uavhengighet, ulvens motstandskraft, påfuglens selvtillit og ravnens intelligens. Disse assosiasjonene skaper en slags moderne mytologi der enhver kvinne kan finne et bilde som resonnerer med henne.

En trend som også er gjenstand for debatt

Som mange populære fenomener er «bimbo-stoisisme» ikke immun mot debatt. Enkelte nevrodivergente individer har påpekt at sammenhengen mellom mennesker og dyr allerede eksisterer i visse samfunn, spesielt som en måte å forstå personligheter på.

Andre bemerker at noen tolkninger av bevegelsen noen ganger kan gjenskape en form for konkurranse, der noen dyr oppfattes som mer verdifulle enn andre, mens den opprinnelige ideen nettopp er basert på fraværet av hierarki.

Utover sin virale natur, avslører «bimbo-stoisisme» en dypere refleksjon over vårt forhold til kroppene våre og vår identitet. I en tid der filtre, skjønnhetstrender og retusjerte bilder i stor grad påvirker selvoppfatningen vår, tilbyr denne tilnærmingen et positivt alternativ. Budskapet er enkelt: det finnes ikke bare én måte å være vakker, feminin eller bemerkelsesverdig på. Hver kvinne har sin egen unike energi, og det essensielle poenget er fortsatt det samme: å lære å sette pris på oss selv uten å sammenligne oss med andre.