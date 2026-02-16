Denne utøverens forespørsel om å konkurrere i OL i 2026, som anses som «egoistisk», vekker debatt.

Eileen Gu, en 22 år gammel kinesisk-amerikansk freestyle-skiløper som representerer Kina, er i sentrum for en kontrovers under vinter-OL i Milano Cortina 2026. Den eneste kvinnen som er registrert i alle tre freestyle-disiplinene – slopestyle, halfpipe og big air – har åpent kritisert arrangørene etter et fall under et hopp i big air-kvalifiseringen 14. februar, som brakk en av skiene hennes og førte til at hun falt til 17. plass foreløpig.

«OL bør feire ambisjoner, ikke straffe dem.»

Etter å ha vunnet en sølvmedalje i slopestyle tidligere i uken, uttrykte Eileen Gu sin skuffelse over «mangelen på tilstrekkelig trening før halfpipe-finalen», og ba om «en omlegging av kalenderen for mer trening» – en forespørsel som siden er avvist av FIS (Det internasjonale skiforbundet).

«Jeg er skuffet over FIS», sa Eileen Gu til journalister etter hendelsen. «OL bør legemliggjøre ambisjoner, og det å gjøre noe ekstraordinært bør feires snarere enn straffes», la hun til, og kritiserte en «virkelig urettferdig tidsplan som ville straffe fortreffelighet» for å våge å sikte mot tre øvelser.

FIS svarte gjennom sin talsperson Bruno Sassi at «all innsats er gjort for å legge til rette for optimal trening», men at «for utøvere som velger flere disipliner, er konflikter noen ganger uunngåelige.» Tre treningsøkter var planlagt før kvalifiseringen, mer enn for et typisk verdenscup.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Eileen 🖤🌈🧊🐲 (@eileengu)

Anklager om egoisme og ondsinnet kritikk

Denne holdningen utløste raskt splittelse: mange fans og observatører anså den som «egoistisk», og anklaget Eileen Gu for å kreve «fortrinnsbehandling på bekostning av sportslig rettferdighet». I følge en artikkel i New York Post blir hun anklaget for å «ønske å omorganisere arrangementer rundt timeplanen sin», noe som fremhever spenningene rundt hennes status som en ultrabetalt superstjerne – med 23 millioner dollar tjent i 2025 og anslått finansiering fra kinesisk regjering på flere millioner dollar.

Denne kritikken fremhever også hennes kontroversielle reise: Hun flyttet fra USA til Kina i 2019 og utløser debatter om lojalitet og privilegiene som gis allsidige idrettsutøvere i møte med rigide olympiske regler.

Til syvende og sist oppsummerer Eileen Gus opprør mot FIS de viktigste spørsmålene ved OL i 2026: individuell ambisjon kontra kollektiv rettferdighet. Selv om hennes eksepsjonelle prestasjoner fortjener beundring, er kravene hennes kontroversielle og splittende, og noen ser dem som ren egoisme.