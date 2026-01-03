Search here...

«Det er ikke meg på dette bildet»: Når AI kler av kvinner mot deres vilje

Léa Michel
Du legger ut et bilde, du smiler, og plutselig er bildet borte. I flere uker nå har sosiale medier – og spesielt X (tidligere Twitter) – blitt scenen for et kollektivt ramaskrik. Kvinner, både kjente og anonyme, forteller om en rystende opplevelse: De offentlige bildene deres brukes av AI til å generere intime bilder de aldri har samtykket til.

Intime deepfakes laget med bare noen få klikk

Mekanismen er like enkel som den er skremmende. Fra en selfie, et profesjonelt portrett eller et helt vanlig feriebilde, produserer AI-verktøy tilgjengelig for allmennheten bilder der kroppen er kunstig avkledd. Ansiktene er ofte gjenkjennelige, proporsjonene realistiske, resultatet foruroligende. Det hele gir en illusjon av «troverdig» nakenhet, når det i virkeligheten er fullstendig oppdiktet.

Målgruppene er mange: synlige influencere, journalister, innholdsskapere, men også kvinner uten betydelig medieeksponering. Med andre ord er ingen tilstedeværelse på nett «for liten» til å bli påvirket. Den røde tråden? Ekte, mangfoldige, normale kropper som ubevisst blir gjenstand for digitale fantasier.

Når volden minimeres

Stilt overfor disse anklagene er noen menns reaksjoner sjokkerende i sin likegyldighet: «Du legger ut bilder, du må ta ansvar.» Denne farlige resonnementet reverserer ansvarsbyrden. Å publisere et bilde har aldri betydd å gi avkall på samtykke, verdighet eller kontroll over sin egen kropp – enten den er tynn, kurvete, muskuløs, preget av livet eller rett og slett menneskelig.

Denne retorikken bidrar til en kultur der krenkelse unnskyldes, til og med rettferdiggjøres. Kvinner ber ikke om usynlighet; de krever respekt. De minner oss om at alle fortjener hensyn, enten de er eksponert eller ikke, og at teknologi ikke skaper noen ytterligere rett til utnyttelse.

Svært reelle konsekvenser av «falske» bilder

Problemet stopper ikke på skjermen. Mange klarer ikke å skille et AI-generert bilde fra et ekte fotografi. Når disse kreasjonene først er delt, kan de forårsake:

  • Alvorlige brudd på personvernet: trakassering, utpressing, ukontrollert massespredning.
  • Faglige konsekvenser: spørsmål ved troverdighet, skade på omdømme, spesielt i fortsatt svært standardiserte miljøer.
  • Dyp psykologisk lidelse: angst, uberettiget skam, tap av selvtillit, følelse av hjelpeløshet.

Den grusomste delen? Å måtte rettferdiggjøre seg selv for noe man aldri gjorde. Å gjenta: «Det er ikke meg på det bildet», vel vitende om at noen fortsatt vil tvile på det.

Plattformer og lover henger etter

Sosiale medieplattformer sliter med å moderere dette innholdet effektivt. Rapportering er tidkrevende, fjerning er inkonsekvent, og deteksjonsverktøy blir ofte overveldet av hastigheten det sprer seg med. Juridisk sett dekker ikke lover om ærekrenkelse eller bilderettigheter alltid disse nye bruksområdene for AI, noe som etterlater ofrene i en frustrerende limbo. Likevel er problemet klart: å beskytte digital integritet, akkurat som vi beskytter fysisk integritet. En kropp, selv en kunstig representert en, forblir knyttet til en ekte person.

Ta tilbake kontrollen og endre perspektivet ditt

Denne skandalen avslører først og fremst et etisk imperativ. Kunstig intelligens, uten sikkerhetstiltak, forsterker eksisterende vold. Kvinner burde ikke måtte gjemme seg, sensurere seg selv eller forsvinne fra offentlige rom for å være trygge.

Budskapet er enkelt, men likevel kraftfullt: kroppene deres er legitime, vakre i sitt mangfold, og de tilhører dere. Teknologi må tilpasses respekt for menneskeheten, aldri omvendt. Og det er på tide at denne sannheten blir regelen, på nett og overalt ellers.

Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
