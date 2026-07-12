Disse kvinnene sier de føler seg tryggere takket være hunden sin: videoene splitter sosiale medier

Mens noen kvinner anser hundene sine som sine adopterte barn, ser andre dem mer som personlige livvakter. På sosiale medier kan disse kvinnene, som frykter trakassering eller å havne i krimseksjonen i avisene, stole på at hundene sine rydder vei for dem gjennom fiendtlige gater. Enten de har store hunder på størrelse med en ung voksen eller en lommestor skjødehund, føler de seg tryggere med bånd i hendene.

Hunder, kvinners skytsengler i offentlige rom

Hunden, menneskets beste venn siden Homo sapiens' opprinnelse, har en spesiell plass i hjem og hjerter. Og på turer inspirerer den utbredt hengivenhet. Utover å være en kjærlighetspakke, er hunden også en svært effektiv vokter. Selv om hunder ofte tiltrekker seg uønsket oppmerksomhet fra forbipasserende, kan de sende mistenkelige individer tilbake flere meter når de knurrer, bjeffer eller oppfører seg aggressivt.

Med en hund i forkant krysser ikke lenger kvinner gaten eller snur seg i mørket. Denne hundetilstedeværelsen er nok til å avskrekke rovdyr, vedvarende beilere og profesjonelle angripere. På sosiale medier trener kvinner som er lei av å gå ut med hodet bøyd og ansiktet tildekket, hundene sine til å angripe på kommando.

Innholdsskaperen @celinetails delte noen klipp fra denne selvforsvarsøkten som involverte et baksnakksbitt. Hunden hennes, som allerede var ganske stor, avslørte hele omfanget av sin voldsomhet. Den klamret seg fast til instruktørens polstrede arm og hoppet på ham med så stor kraft at han nesten falt bakover. Det finnes hundrevis av mobbevideoer som denne på TikTok, og @sydmckae ga noen avklaringer. «Han er en personlig beskyttelseshund! Han biter eller angriper ingen med mindre han får ordre om det», forklarte hun, med sin belgiske malinois ved føttene. Hun uttrykte sin takknemlighet til hunden sin, som er trent til å håndtere fare og opplært til å snu frykt. «Takket være hunden min føler jeg meg trygg på å forlate huset mitt igjen», la hun til.

En illustrasjon av en kollektiv kvinnelig angst

Selv om de som er ironiske nok kan latterliggjøre denne «trenden» med miniatyrraser som virker harmløse og hvis skrik knapt er hørbare, deler de alle den samme følelsen. I et samfunn der kvinner holder seg for seg selv, ser parfymen sin som en erstatning for tåregass, later som de ringer ved den minste mistenkelige lyd og danner en knokekost med nøklene sine, ligner hunden en vandrende radar, et hundeskjold.

Helt fra starten av har ridderen i skinnende rustning aldri vært et menneske, men snarere utstyrt med poter, pels og en tunge som henger rundt. Ifølge en Ifop-undersøkelse som dekker 20 land, har 75 % av kvinner opplevd seksuell trakassering på offentlige steder minst én gang i livet. Og i stedet for å ta tak i roten av problemet, designer vi jentete selvforsvarstilbehør , SOS- apper og oppfordrer kvinner til å drive med kampsport. Hunden, kjent for sin lojalitet og hengivenhet, representerer dermed et privilegium: privilegiet å kunne gå ut uten å frykte for livet sitt.

Disse videoene, iscenesatt som actionfilmer eller fanget opp av overvåkningskameraer, støtter alle den samme ideen: hunder kan forhindre mange sexistiske tragedier. Å bruke en hund for personlig vinning, som en taser, er imidlertid ikke universelt akseptert blant dyreelskere.

#belgianmalinoisofiktok #SA #runlikeagirl ♬ original lyd - •Lynoverlays• @sydmckae Han er en personlig BESKYTTELSESHUND! Han biter eller angriper ikke folk med mindre han også har fått beskjed om det. Jeg skulle ønske alle jenter som har vært i den situasjonen hadde den samme muligheten som meg. Hunden min har gjort det slik at jeg føler meg komfortabel med å forlate huset mitt igjen. Jeg er evig takknemlig for denne hunden. (Han ble trent av en profesjonell, jeg trente ham ikke selv) #beskyttelseshund

Farene ved å adoptere en hund bare for «beskyttelse»

Under disse videoene, som viser rottweilere, pitbuller og belgiske malinoiser i aksjon med sine tette kropper og skarpe tenner, roser kommentarer denne beskyttende taktikken. «Seriøst, dette burde dekkes av helseforsikringen gitt hvor farlige vi er ute», foreslår en bruker. Andre sammenligner det med sine egne hunder, som bare sikter seg inn på tøfler og puter eller stikker halene og klynker så snart de føler ubehaget vårt.

Å adoptere en hund bare for å gi den kommandoer og trene den som en spesialhund er det samme som å behandle den som en «slave av vårt velvære». Vi behandler den ikke som vår likeverdige, men som vår underordnede. Og vi utvikler høye forventninger til den. Hvis den ikke reagerer på våre kommandoer i en kritisk situasjon, kan vi mislike den, eller enda verre, kvitte oss med den. Å redusere den til rollen som en permanent livvakt risikerer å prioritere dens oppdrag fremfor dens velvære. Og så lenge offentlige rom ikke er trygge, vil kvinner fortsette å gå tur med hundene sine som speidere.

Til syvende og sist viser ikke disse videoene bare at hunder kan fungere som avskrekkende rovdyr. De avslører først og fremst en mer urovekkende virkelighet: hvis så mange kvinner føler seg trygge med et dyr ved sin side, er det fordi de ikke føler seg trygge nok på egenhånd. Hunden blir da et symbol på beskyttelse snarere enn bare en følgesvenn. Men uansett hvor lojal den måtte være, burde den aldri måtte kompensere for det offentlige rom fortsatt sliter med å garantere: retten til å gå uten frykt.