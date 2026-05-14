«Pilates-jenta» fascinerer visse maskulinistiske kretser: hva denne nye besettelsen avslører

Selverklærte maskulinister, hardbarkede alfahanner og incels som omfavner en viril estetikk er ikke lenger besatt av kvinner i blomstrete forklær og perfekt stylet hår. De foretrekker nå et mer moderne image: en sporty kvinne i pastellfargede leggings som ankommer pilatesstudioet sitt med en matcha i den ene hånden og en rosa matte over skulderen. Pilatesjenta er deres nye muse, manosfærens yndling. Maskulinister fester henne på forumene sine som en Beyoncé-plakat på et tenåringsrom.

Pilates-jenta, en erstatning for den tradisjonelle kona?

I tillegg til å legemliggjøre et «skjønnhetsideal», vekker pilatesjenta også fantasien til maskulinister , lei av « tradisjonskvinnen » med sine stive krølltanger. En hashtag som er utsatt for klikk-frekvensen, har også blitt et referansepunkt på manosfærens obskure forum. Disse mennene, som hamrer kjevene sine og sprer testosteronet sitt som en subtil gift, er fascinert av pilatesjenter. Disse kvinnene som bruker polstrede leggvarmere, fløyelspannebånd og som frekventerer minimalistiske studioer med sine takeaway-smoothies.

I sterk kontrast til kroppsbyggeren med stålarmer og tonede lår, er pilatesjenta mer enn bare en kvinne som vrir seg på uforståelige maskiner og styrker dype muskler gjennom tekniske stillinger. Hun bærer med seg en livsfilosofi og en rekke symboler. Startpakken hennes inneholder lette vekter som ikke vil fortykke armene hennes, håndklær prydet med luksusmerker og overdimensjonerte vannflasker med jentete design.

Hvis menns rettighetsaktivister er besatt av begrepet «Pilates-jente», er det ikke fordi de faktisk er interessert i disiplinen, som de synes er «for skånsom» for egoene sine. Denne kvinnen, som rett og slett vil bevege seg uten å skade leddene sine, legemliggjør alt de håper på i en kone. Ifølge innholdsskaper Christian Bonnier er det til og med et tegn, et «grønt flagg». «Hvis kjæresten din trener Pilates, gift deg med henne umiddelbart», proklamerer han på nettet. Basert på sine forhastede konklusjoner, går ikke denne delen av den kvinnelige befolkningen, som sverger til smoothie-bowls og sunne salater, «ut i helgene slik at de kan stå opp tidlig». Han fortsetter , «og hun kommer tilbake i godt humør fordi ingen skummel fyr har truffet henne».

Hvordan tilegnet maskulinister seg Pilates-jenta?

Mens maskulinister føler seg truet av kvinner som løfter vekter og får bulker, er de fullstendig fascinert av de som forsiktig toner kroppene sine på delikat fargede skummatter. Immun mot kritikk og virtuell straff, får pilatesjenta fortrinnsbehandling på disse ugjennomtrengelige plattformene. Hun er absolutt en av de få kvinnene som tiltrekker seg ros mer enn fordømmelse. Denne kvinnen, som aldri var forutbestemt til å bli det stereotype bildet av den ideelle bruden, og heller ikke hovedtemaet for maskulinister, dukker nå opp uendelig i innholdet til selverklærte don juanere og voktere av den patriarkalske æraen.

Maskulinister har et svært begrenset og til og med forvrengt syn på pilatesjenta. I deres sinn er hun en kvinne med en sunn livsstil, som lager diettmåltider, tar nøye vare på seg selv og trener moderat. En annen fordel som fremheves av disse mennene som ønsker å dytte samfunnet bakover, er at pilatesjenta bare forlater huset for å trene.

« Manosfæren » har en rigid oppfatning av hva en kvinne bør være: en tradisjonell, underdanig, hjemmeværende kone som tilpasser seg en viss estetikk. Jeg tror stereotypen knyttet til pilates er knyttet til denne estetikken», oppsummerer forskeren Mariel Barnes i et intervju med mediehuset «19th News». Kort sagt er den nye generasjonen av «tradisjonelle kvinner» ikke lenger opptatt med å vaske huset, men utfører akrobatiske positurer i en omslagstopp. Disse farlige sammenblandingene av bilder gjør pilatesinstruktører til et lett bytte.

«Pilates», ikke lenger bare en øvelse: et utvalgskriterium

I motsetning til den selverklærte tradisjonskvinnen, som skryter av å feie gulvene og lage deilige hjemmelagde måltider til mannen sin, er pilatesjenta ubevisst offer for en feiltolkning. Maskulinister, som elsker å generalisere, tror at en kvinne med en morgenrutine, en minimalistisk fysikk og en forkjærlighet for skånsom sport har et høyt potensial for «føyelighet».

Disse mennene, som lengter etter dagene med økonomisk avhengighet og voldtekt i ekteskapet, gjør det til og med til en «betingelse» i kjærligheten. En deltaker fra sesong 10 av «Love is Blind» ved navn Chris har popularisert dette nye kravet. Hans «type» er «en kvinne som trener pilates hver dag». Hvis hans potensielle partner ikke løfter beina på en Pilates-reformer og ikke svetter rosenrødt, er det et definitivt nei.

I en artikkel i 19th News advarer Mariel Barnes om at ordet «Pilates» har blitt en slags «kode», et avslørende tegn som avslører menns rettighetsaktivister i forkledning, spesielt på datingapper. Hvis du under swipene dine kommer over en mann som virker litt for interessert i Pilates, må du ikke gå i fellen hans.