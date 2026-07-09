Hvorfor blir fotballspilleres koner så ofte redusert til stereotypier?

Fanget på tribunen under dette FIFA World Cup™ i 2026, blir livene deres gjenfortalt i kjendispressens sider, som jevnlig gransker dem. De presenteres som «fotballkoner» som om de ikke hadde noen identitet eller fornavn, og de forblir i skyggen av partnerne sine, men opplever også kjendisstatusen stedfortredende. I den kollektive fantasien har de et dårlig rykte og blir utsatt for intens offentlig gransking for hver eneste handling de gjør. Sexisme klamrer seg til de som er kjent som «WAG-er».

Fotballspillernes koner, jevnlig kritisert

Etter hvert som FIFA-VM 2026 utfolder seg på skjermene og nærmer seg slutten, er øynene ikke bare limt til banen. De henger jevnlig ved fotballspillernes partnere, disse «konene og kjærestene» som ser ut til å trives bare gjennom ektemannens bragder, og som til tross for seg selv befinner seg i sentrum for oppmerksomheten. Forsidene til kjendismagasiner er viet til de som får spillernes hjerter til å slå fortere, deres største fans. Stemplet som «heldige» eller til og med «privilegerte», har de ikke rom for feil og utholder det samme presset som spillerne på finalekvelden.

Mens lagkameratene deres kjemper om ballen og slår avgjørende pasninger, spiller de et annet spill: kampen om sitt image. De forsvarer ikke mål, men sin verdighet i et miljø som fryder seg over å diskreditere dem og behandle dem som bedragere eller statister. Sladderfans, som gransker kjendisnyheter for å gi mening til hverdagen sin, vet mer om disse kvinnenes siste måltid eller prisen på forlovelsesringene deres enn om sine mannlige motparters fotballprestasjoner.

Nylig møtte Ester Exposito, partneren til den franske landslagsfotballspilleren Kylian Mbappé, som ikke trengte kapteinens støtte for å oppnå berømmelse, voldsom kritikk for å ha danset i noen millisekunder med Bad Bunny. Fans av mannen pressen kaller «mannen for jobben» anklaget henne spontant for utroskap. I 2006, under VM, opplevde Victoria Beckham, selve symbolet på «WAGs», også dette latente hatet. Hun ble beskyldt av tabloidene for Englands dårlige prestasjon, som anklaget henne for å distrahere spillerne, og befant seg i en sårbar posisjon. Og det var bare en liten oppvarming til dommene hun ville møte.

Det vedvarende bildet av leiesoldatkvinnen

Uansett hva de gjør, uansett hva de sier, gripes enhver anledning til å minne disse fotballspillernes koner på at de ikke holder et lys for sine nummererte partnere. De, som skal «fortjene» sin status og bare tjene som utstillingsvinduer eller fantasiobjekter, ser sin kjærlighet dømt av fremmede som klager og anklager dem for «egoistisk» romantikk. For mange har disse kvinnene penger for øynene og bunker med kontanter i brystet.

Georgina Rodriguez, kona til den portugisiske landslagsfotballspilleren Cristiano Ronaldo, har lenge slitt med imaget av en «gullgraver». Likevel har modellen , som gjenopptar historien sin i Netflix-dokumentarserien «I Am Georgina», bygget sitt eget imperium og samlet en personlig formue anslått til over 10 millioner dollar. Dette er mindre enn mannen hennes, som har samlet over en milliard dollar, men absolutt nok til å være økonomisk trygg resten av livet.

Selv om fotballspilleres koner og kjærester ofte viderefører stereotypen om gullgraveren, tjener de mer enn de profesjonelle kvinnelige fotballspillerne selv, som tjener 100 ganger mindre enn sine mannlige kolleger. WAGs (koner og kjærester) genererer nysgjerrighet, fascinasjon og rykter, mens utøverne selv sliter med synlighet.

Hovedmålet for støtende sexisme

Fotballspillerkonen er både en «trofékone» og et «objekt», og blir ofte fratatt både kropp og image. Tabloidavisene reduserer henne til utseendet hennes med eksklusive bilder tatt fra strandturer, mens menn ser henne som en kilde til pirrende distraksjoner. Ut fra mediedekning og virale kommentarer er fotballspillerkoner ikke noe mer enn en silhuett, et ansikt, en merkelapp.

Når de har på seg beskjedne antrekk som Rima Edbouche, kona til den franske landslagsfotballspilleren Ousmane Dembélé, eller når de er diskrete som Antonela Roccuzzo, kona til den argentinske landslagsfotballspilleren Messi, tar internettbrukere igjen. Når de lager mer støy, oppnår ting uavhengig av ektefellen, lykkes på egenhånd og legger ut selfier, blir de ansett som «overfladiske».

I denne hensynsløse verdenen, som utfordrer alle de gamle sexistiske prinsippene, har fotballspillernes koner og kjærester ingen pusterom. Noen ganger stilt opp mot andre, som illustrert av «Wagatha Christie»-affæren, noen ganger seksualisert , må de absorbere slaget av utdaterte oppfatninger. Mens partnerne deres representerer en nasjon, bærer de vekten av stereotypier og sexisme.

Overføringsmarkedet for skjønnhetsstandarder

Selv om spillere ofte går under radaren til landslagsutvalgene i løpet av karrieren, har fotballspillernes koner og kjærester også kriterier de må oppfylle for å sikre seg denne prestisjetunge rollen. Fans har nesten høyere forventninger til disse kvinnene enn spillerne selv, som alltid får unnskyldninger som dårlig form, tretthet, en langvarig skade eller dårlig vær. Det er en hel rekke forventninger rundt dem: ungdom, tynnhet og en sterk overholdelse av skjønnhetsstandarder.

Og når de ikke passer inn i denne svært standardiserte formen med dens presise mål, blir de utsatt for en nærmest lynsjing. Lauren Fryer, partneren til Arsenal-stjernen Declan Ryce, utholdt så ondsinnede, fettfornærmende bemerkninger at hun valgte å trekke seg fra sosiale medier. Laurens historie, som ble erklært «ikke pen nok» for en mann av hans størrelse, som om fysisk utseende var en kvinnes eneste verdi, avslørte denne lumske utvelgelsesprosessen som pålegges fotballspillernes koner og kjærester.

Mange kvinnelige fans drømmer om å være i skoene til fotballspillerkonene sine. De ville ha en plass på første rad på stadionene, men også blitt utsatt for sexistiske bemerkninger. I hovedsak fungerer fotballspillerkonene sine som et defensivt skjold: de tar imot slagene, absorberer den kvinnefiendtlige kritikken og blir hovedmålet i en kamp der fordommer alltid ser ut til å være den dominerende kraften.