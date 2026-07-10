Rullestoltennisspilleren Ksénia Chasteau imponerer med karrieren sin, 20 år gammel.

På bare noen få år har Ksénia Chasteau blitt en av de ledende skikkelsene innen fransk rullestoltennis. Fra hennes tidlige suksesser i juniorrekkene til en historisk finale på Roland-Garros i år (2026), har hun konsekvent levert fremragende prestasjoner med en beundringsverdig besluttsomhet.

Fra Sibir til domstolene i Marseille

Ksénia Chasteau ble født i Irkutsk i Sibir, og ble adoptert i svært ung alder av en fransk familie sammen med sin biologiske bror. Hun vokste opp i Marseille og oppdaget tennis som barn. Talentet hennes vakte raskt oppmerksomhet: hun trente ved Tennis Club La Rose og deretter ved Cercle Sportif Municipal de Marseille, og utviklet seg raskt og nådde et utmerket nivå allerede før hun deltok i de mest prestisjefylte konkurransene. Foreldrene hennes valgte å beholde det opprinnelige fornavnet hennes, en detalj hun er spesielt knyttet til, da det er en integrert del av hennes historie og identitet.

Et vendepunkt som formet karrieren hans på nytt

I 2021, bare uker før 15-årsdagen hennes, snudde en motorsykkelulykke livet hennes på hodet. Som følge av skadene fikk Ksénia Chasteau amputert venstrebenet, i likhet med faren hennes, som også ble skadet i ulykken. Denne prøvelsen markerte starten på et nytt kapittel. I stedet for å gi opp sporten hun alltid hadde elsket, oppdaget Ksénia rullestoltennis. Knapt ute av rehabiliteringssenteret ble hun veiledet mot denne sporten av det franske tennisforbundet. Bare åtte måneder senere var hun tilbake på banen. Takket være sin solide tekniske trening tilpasset hun seg raskt og oppnådde resultater raskt.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Ksenia Chasteau (@ksenia_chasteau)

En meteorisk oppgang

Ksénia Chasteaus oppgang er like overraskende med tanke på farten som dens stabilitet. Bare halvannet år etter at hun startet med rullestoltennis, hadde hun allerede vunnet det franske juniormesterskapet. 2023 markerte nok en milepæl: hun ble verdensener i juniorklassen og vant US Open i sin kategori. Dette bekreftet hennes enorme potensial. I 2024 skrev hun historie ved å vinne den aller første juniorturneringen i rullestoltennis som ble holdt på Roland-Garros. Hun vant også doubletittelen etter en spennende finale, og demonstrerte sin ro i avgjørende øyeblikk.

En lovende start i seniorrekkene

Noen måneder senere deltok Ksénia i sine første Paralympiske leker i Paris. Hun nådde åttendedelsfinalen og kjempet en god kamp mot den senere paralympiske mesteren, Yui Kamiji fra Japan. Overgangen til seniorkretsen bekreftet da hennes enorme potensial. I 2025 ble hun den første franskkvinnen som nådde semifinalen i Wimbledon i rullestoltennis.

Så, i 2026, nådde hun nok en stor milepæl ved å spille sin første Grand Slam-finale på Roland-Garros. Etter å ha slått ut verdens nummer to i semifinalen, tapte hun mot den legendariske nederlandske spilleren Diede de Groot, et absolutt ikon for sporten. Et nederlag som på ingen måte forringer betydningen av denne historiske prestasjonen.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Ksenia Chasteau (@ksenia_chasteau)

En mester belønnet

I begynnelsen av 2025 kåret Det internasjonale tennisforbundet (ITF) henne til den beste juniorspilleren i 2024. Denne utmerkelsen anerkjente en eksepsjonell sesong, preget av flere store titler og en bemerkelsesverdig entré i seniorrekkene. I dag fortsetter Ksénia fremgangen sin samtidig som hun holder seg på jorda, klar over at hver turnering representerer et nytt steg i hennes utvikling.

Los Angeles-lekene i sikte

Bare 20 år gammel kan Ksénia Chasteau allerede skryte av en imponerende merittliste. Hennes neste store mål er nå satt: De paralympiske leker i Los Angeles i 2028. Ved siden av tenniskarrieren studerer hun også psykologi, noe hun ser på som en kilde til personlig oppfyllelse snarere enn bare et prosjekt etter karrieren. Som ambassadør for Fête le Mur-foreningen er hun også opptatt av å gjøre tennis tilgjengelig for alle.

Med ambisjoner, hardt arbeid og konsistens fortsetter Ksénia Chasteau å tøye grenser og etablere seg som et av de mest lovende talentene i fransk rullestoltennis. Hennes karrierevei tyder på at hennes største seire ennå ikke har kommet.