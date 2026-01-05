Search here...

Utover kjøpekraft: hvilke friheter krever demonstrantene i Iran?

Léa Michel
Photo d'illustration : Freepik

Protestene som har rystet Iran siden slutten av 2025 er ikke lenger begrenset til kjøpekraft: de uttrykker en bred utfordring til regimet, som kombinerer økonomisk krise, krav om politisk frihet og en økende avvisning av Den islamske republikk. Raseriet, som startet som mobiliseringer mot de høye levekostnadene, forvandlet seg raskt til en bevegelse som krevde grunnleggende rettigheter og systemendring, og hvor slagord som åpent er fiendtlige mot regjeringen nå gir gjenklang.

Fra høye levekostnader til politisk protest

I starten oppsto mange av samlingene i basarer og shoppingdistrikter, drevet av inflasjon, devalueringen av rialet (Irans valuta) og vanskeligheter med å dekke grunnleggende behov. Butikkstengninger og streiker ble fulgt av studenter, arbeidere og innbyggere i mellomstore byer og forstadsbyer, noe som spredte protestene langt utover Teheran. I flere byer utviklet slagordene seg raskt: utover kritikk av den økonomiske krisen begynte demonstrantene å rette seg mot den øverste lederen og Den islamske republikk selv, et tegn på at den politiske tilliten har blitt alvorlig svekket.

Frihetene som demonstrantene krevde

Kravene går nå utover bare spørsmål om lønn eller priser: demonstrantene krever ytringsfrihet, frihet til å demonstrere fredelig, en slutt på systematisk undertrykkelse og sensur, og et uavhengig rettsvesen. Tallrike videoer og vitneutsagn inneholder oppfordringer til å «sette en stopper for Den islamske republikk» og etablere et system der innbyggerne virkelig kan velge sine ledere. Protestene retter seg også mot diskriminering og ulikhet: flere marginaliserte regioner, så vel som etniske minoriteter, fordømmer mangelen på like rettigheter og den spesifikke undertrykkelsen de sier de står overfor.

Undertrykkelse, overvåking og et brudd med samfunnet

Som svar på denne bevegelsen forsterket myndighetene tilstedeværelsen av sikkerhetsstyrker, brukte tåregass og skarp ammunisjon i noen tilfeller, og foretok hundrevis av arrestasjoner, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner. Rettsmyndighetene gjentok at enhver deltakelse i «ulovlige samlinger» og enhver oppfordring til demonstrasjon ville bli «strengt straffet», noe som illustrerer prioriteten som gis til sikkerhet fremfor sivile friheter. Samtidig viser restriksjoner på internettilgang og økt overvåking av sosiale medier at kontroll av informasjon er en sentral bekymring for regimet. Til tross for dette fortsetter bilder av marsjer, anti-regjeringsslagord og begravelser omgjort til demonstrasjoner å sirkulere, et tegn på en dyp brudd mellom ledelsen og samfunnet.

En mangesidig bevegelse, et sted mellom republikk og monarki

Protestene er ikke homogene: Noen demonstranter krever en sekulær eller pluralistisk demokratisk republikk, mens andre går så langt som å kreve monarkiets tilbakekomst, særlig rundt figuren Reza Pahlavi, sønn av den siste sjahen. Slagord for hans tilbakekomst har blitt hørt i flere byer, sammen med slagord som er fiendtlige innstilt på den øverste lederen og hele den herskende eliten. Denne debatten om den politiske fremtiden viser at bevegelsen ikke bare avviser den nåværende situasjonen; den starter også en idékamp om hva slags regime som kan etterfølge Den islamske republikk.

Manouchehr Bakhtiari, et ansikt utad i protesten

I denne sammenhengen, som RFI forklarer, har skikkelser fra tidligere protestbevegelser blitt symboler, inkludert Manouchehr Bakhtiari, far til Pouya Bakhtiari, en ung ingeniør som forsvant under protestene i 2019. Dømt fordømmer han undertrykkelsen og presset på familien sin, og oppfordrer til iransk enhet for å oppnå regimeskifte, og støtter til og med offentlig monarkiets tilbakeføring. Historien hans illustrerer de menneskelige kostnadene ved politisk engasjement i Iran og legemliggjør, for noen, kontinuiteten mellom tidligere opprør og nåværende mobiliseringer for rettferdighet, verdighet og friheter.

Medie- og ekspertanalyser er enige om ett punkt: Mens den økonomiske krisen var utløsende faktor, er kjernen i problemet nå en legitimitetskrise for regimet. Mellom dødsfallene under demonstrasjonene, massearrestasjonene og det økende gapet mellom befolkningens forventninger og myndighetenes reaksjoner, fremhever bevegelsen et krav om dyptgående politisk transformasjon, som går utover rene spørsmål om kjøpekraft.

Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Crans-Montana: Skiløpere danner et gigantisk hjerte i en rørende hyllest
Nettmobbing av Brigitte Macron: dommen er falt for de ti tiltalte.

