Crans-Montana: En italiensk kvinne viser frem brannskadene sine og bryter stillheten

Den 29 år gamle italienske veterinæren Eleonora Palmieri, som ble alvorlig forbrent i ansiktet og hendene i den dødelige brannen på baren Le Constellation i Crans-Montana i Sveits på nyttårsaften, har uttalt seg for første gang. Fra brannskadeavdelingen i Cesena ga hun nylig ut en video som viser skadene sine og gir et budskap om takknemlighet og motstandskraft.

Aldri før viste bilder av en overlevende

I Eleonoras korte video som gikk viralt, ser vi, ufiltrert, venstre side av ansiktet hennes arret av flammer, hendene hennes pakket inn i bandasjer. Langt fra å prøve å skjule merkene etter tragedien, velger hun å vise dem rett på hodet. «Det er vanskelig å se på, jeg vet, men det er realiteten av hva overlevende opplever», skriver hun.

Natten til 31. desember 2025 var hun på baren Constellation da brannen brøt ut. Førti mennesker omkom, halvparten av dem mindreårige. Hun, alvorlig skadet, ble reddet av partneren Filippo før hun ble overført fra et sveitsisk sykehus til en spesialisert avdeling i Italia.

Et rått og verdig vitnesbyrd

Fra sykehusrommet sitt snakker Eleonora direkte til media og følgerne sine. «Bak hver overskrift finnes det mennesker. Det er frykt, mot, styrken du finner når du tror det ikke er noen igjen.» Hennes enkle og direkte budskap understreker den usynlige volden som overlevende utholder. Hun takker de som støttet henne: familien, partneren, legene, sykepleierne. «Jeg var aldri alene, selv ikke i de verste øyeblikkene.»

Legene anser nå tilstanden hennes som «stabil», men de fysiske og psykiske ettervirkningene vil ta lang tid å lege. I et intervju publisert av La Repubblica forteller hun om den helvetesaktige opplevelsen: «Røyk overalt, ilden som stiger opp, umuligheten av å rømme … så instinktet for å overleve. Du slutter å tenke, du bare fortsetter å bevege deg fremover, ellers dør du.» Denne direkte, urokkelige beretningen er uhyggelig og fungerer som en sterk påminnelse om den absolutte brutaliteten den natten.

En rørende hyllest til de avdøde

Utover sin egen overlevelse tenker Eleonora på andre. «En tanke til englene som ikke kom seg hjem», skriver hun i videoen sin. Budskapet hennes blir deretter en hyllest til alle ofrene for tragedien, en måte å holde minnet deres levende på. «Vi må aldri slutte å hedre livet», insisterer hun.

Ordene hennes gir gjenklang med særlig intensitet i en kontekst der omstendighetene rundt tragedien – bruddene på sikkerhetsforskriftene, arrangørenes ansvar – fortsatt er under etterforskning. Den unge kvinnen selv nekter for øyeblikket å kommentere disse aspektene, og foretrekker å fokusere på å gjenoppbygge livet sitt.

En offentlig uttalelse, et symbol på motstandskraft

Ved å offentlig avsløre skadene sine, forvandler Eleonora Palmieri smerten sin til et politisk, menneskelig og universelt utsagn. Hun minner oss om at bak hvert dødstall ligger livshistorier, sørgende familier og sårede kropper. Handlingen hennes har utløst en bølge av følelser langt utenfor Italia og Sveits. I kommentarfeltet strømmer støttende meldinger inn fra hele Europa. Mange applauderer motet hennes, men også hennes nektelse av å skjule sannheten.

En tragedie fortsatt fersk i Crans-Montana

Etter hvert som etterforskningen fortsetter og ansvaret gradvis fastslås, forblir minnet om tragedien levende i Crans-Montana i Sveits. Brannen 1. januar 2026 etterlot en by i sorg, et traumatisert samfunn og rundt hundre skadde mennesker hvis fremtid fortsatt er usikker. Eleonora Palmieris vitnesbyrd tjener som en påminnelse om en avgjørende sannhet: å overleve er også å bære minnet om de som er borte. Og å snakke, selv fra en sykehusseng, er allerede en motstandshandling.

Gjennom sitt mot og sin åpenhet gjenoppretter Eleonora Palmieri et menneskelig ansikt til en tragedie som altfor ofte reduseres til ren statistikk. Hennes gripende og verdige vitnesbyrd minner oss om at helbredelse ikke bare måles i dager på sykehus, men også i indre styrke og solidaritet.