Eksperter har identifisert seks typer mennesker som gir gaver … hvilken er du?

På denne juledagen er sekken din endelig pakket, og gavene venter bare på å bli åpnet. Som hvert år finnes det flere typer alver: de som lager gaver for hånd, de som følger ønskelisten som er lagret på telefonen sin nøye, og de som velger mer tradisjonelle gaver, noen ganger valgt i siste liten. Eksperter intervjuet av HuffPost identifiserte seks gavegiverprofiler ... hvilken er du?

Materialisten

De sier ofte at «det er tanken som teller», men det som skjuler seg under kraftpapiret og de metalliske båndene er ganske avslørende. På julaften, når du leker dobbeltagent for julenissen , viser du ditt sanne ansikt. Mens noen er stolte av gavene sine, er andre mindre skrytefulle og foretrekker anonymiteten til den hemmelige julenissen. Mellom bestemoren som fryder seg over å gi håndlagde gensere til hele familien og deg, alltid utstyrt med den kuleste og mest trendy gaven, er det en verden til forskjell.

For deg er ikke en eske sjokolade og en vakker blomsterbukett en reserveplan engang. De er fullstendig utenfor listen din. Hvis du er typen som gir tresifrede klokker, designervesker eller elektriske sparkesykler til venner og familie, blir du stemplet som «materialistisk». Og ikke bekymre deg, det er ikke et nedsettende uttrykk. Du prøver ikke å imponere eller vise frem rikdommen din. Gaven din kan være mer luksuriøs og prangende, men den adresserer på en smart måte et ønske eller et behov, enten det er mer eller mindre presserende.

«Denne typen person jobber vanligvis i en sektor med direkte kontakt med kunder eller der image er avgjørende. Mottoet deres: «Du må se ut som en baseballspiller for å være en baseballspiller», forklarer Alyse Dermer, grunnlegger av Mr. Considerate, til HuffPost.

Det sentimentale

Du hater upersonlige gaver som Wonderbox-gavesett eller ferdiglagde kurver. I stedet for å bli hengende foran utstillinger utsmykket med store sløyfer og med «gaveideer»-skiltet, lager du din egen vei. Du foretrekker gaver som har mening og kommer fra hjertet. Gaver som bærer initialene til dine kjære eller forteller en del av deres historie.

Du vet hvordan du skal berøre hjertene til dine kjære med personlige eller spesiallagde gaver. Du vil at gaven din skal være like unik som personen som mottar den. Under treet legger du smykker med graverte navn, fotobøker eller tegneserieaktige familieportretter. Når det store opppakkingsøyeblikket kommer, er det ikke uvanlig å se en gledeståre trille nedover mottakerens kinn. «Denne personen er omtenksom, nostalgisk og verdsetter menneskelig kontakt», bemerker Dermer.

Projektoren

Gavene dine er ofte klønete. Du mener det ikke vondt når du gir dem, men dine kjære kan grimasere eller tvinge frem et høflig «smil». Det er vanskelig å høre, men du gir gaver som ender opp på eBay dagen etter eller samler støv i en skuff. Å kjøpe gaver er faktisk en oppgave som plager deg dypt. Hvis du kunne betale noen for å gjøre det for deg, ville du ikke nøle et sekund. Uten å vite hva dine kjære synes er smaken din, gir du en gave du gjerne ville ha mottatt selv, og noen ganger fungerer det, noen ganger ikke.

Søkelyset er rettet mot personen som gir kjøkkenroboter til travle kvinner, treningsmedlemskap til sofagriser eller Hello Kitty-armbånd til 16-åringer. Disse gavene er nærmest upassende, men personen som gir dem har ikke til hensikt å være sårende eller ydmykende.

Prokrastinatoren

Du har en klar idé i tankene, og du vet nøyaktig hva dine kjære forventer av julenissen. Bortsett fra at din avslappede holdning leder deg på villspor fra ditt opprinnelige mål og tvinger deg til å revidere planene dine. Du venter til siste liten, og når du endelig kommer til butikken, er den utsolgt. I stedet for å kjøpe en eterisk oljediffuser, nøyer du deg med en enkel røkelsesbrenner fra Action. Mens de mer organiserte blant dere kjøper gaver en måned i forveien, og benytter seg av gode tilbud, gjør dere julaftenhandelen samtidig som dere handler dagligvarer til måltidet.

Lytteren

Du tukler ikke når det gjelder gaver. Faktisk er du en god lytter, og det er takket være denne sjeldne egenskapen at du klarer å glede dine kjære. Du husker alt venner og familie forteller deg, vel vitende om at det vil komme til nytte en dag (spesielt i julen). For å holde oversikt over disse ønskene, gjemt inn mellom sladderbiter, har du kanskje til og med laget en smartliste på telefonen din. Og hvis personen i den andre enden svarer «Jeg trenger ingenting» på spørsmålet om gaver, vil du gjennomføre et subtilt utspørring. Bestemødre utmerker seg på dette!

Bekvemmelighetssøkeren

Hvis du foretrekker den enkleste tilnærmingen og ser etter enkle gaver, er du en praktisk person. Du velger alltid "trygge" gaver, velprøvde favoritter: en eske sjokolade, et gavekort fra en kjent forhandler, et enkelt pledd. Du ville ikke risikere å velge parfyme fra Sephora eller en bok fra en bokhandel. Det betyr imidlertid ikke at du forsømmer dine kjære: tross alt har alle sitt eget kjærlighetsspråk.

Det som betyr noe er ikke så mye hva slags gave det er snakk om, men snarere gesten. Et lite håndskrevet kort og noen godbiter er noen ganger verdt mer enn en overpriset dings som ikke engang var på listen.