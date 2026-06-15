Som 20-åring ble Tia Cordery huseier takket være en vane hun startet i tenårene.

Å bli huseier som 20-åring, uten hjelp fra familien, med minstelønn som utgangspunkt: dette er bragden til Tia Cordery, en ung brite som nå deler sin reise på TikTok. En utvikling som går imot ideen om at tilgang til bolig er «helt utenfor rekkevidde» for de under 30. Og en som, ifølge henne, er basert på økonomisk disiplin som startet lenge før voksen alder.

Lærlingplass og minstelønn som 16-åring

Tia Cordery vokste ikke opp i en velstående familie. Familien hennes hadde ikke råd til å låne henne penger til å starte voksenlivet, så hun bestemte seg tidlig for å ta saken i egne hender. Som tenåring begynte hun i arbeidslivet som lærling i kundeservice. Lønnen var beskjeden – rundt £8 i timen, den lovlige minstelønnen for alderen hennes i Storbritannia.

I den alderen bruker mange tenåringer sin første inntekt på å gå ut, klær eller rett og slett «ha det gøy». Tia Cordery tar imidlertid et radikalt annerledes valg. Og det er dette valget som vil forandre alt, seks år senere.

400 pund i måneden satt til side

Hver måned setter den unge kvinnen inn det samme beløpet – rundt 400 pund – på en bankkonto som er dedikert utelukkende til boligkjøpsprosjektet hennes. «Jeg hadde ingen regninger», forklarer hun i TikTok-videoen som for tiden sirkulerer mye. «Jeg tjente ikke mye penger. Jeg hadde minstelønn. Men jeg holdt ut.»

Metoden hennes? Radikal selvdisiplin, som hun deler opp i flere enkle prinsipper: en egen bankkonto for sparing (for å unngå forvirring med hverdagsutgifter), ingen unødvendige utgifter, og fremfor alt, å takke nei til utflukter som raskt belaster budsjettene til unge voksne. En strategi som er velkjent for økonomiske rådgivere, og en som er helt avhengig av konsistens.

Den sosiale prisen: tapte venner og kritikere

Denne disiplinen kommer imidlertid også med en kostnad – en sosial kostnad. «Folkene jeg hang med den gangen kalte meg gjerrig fordi jeg ikke ville bruke alle pengene mine på stadige utflukter», sier Tia Cordery. «Jeg snakker ikke med dem lenger, men det var vanskelig. De sa: 'La oss gå, la oss ha det gøy', og jeg svarte: 'Jeg har ikke mye penger, jeg vil ikke gjøre det.'» Dette vitnesbyrdet tjener som en påminnelse om hvor mye sosialt press kan tynge sparsommelige unge mennesker – og hvor mye besluttsomhet det krever å holde det i sjakk.

En karriere innen eiendom og et budskap til unge mennesker

I dag jobber Tia Cordery selv innen eiendomsbransjen – et karrierevalg som logisk sett forlenger hennes personlige reise. Og takket være årene med sparing kunne hun kjøpe sitt første hus bare 20 år gammel.

Etter å ha blitt en ledende skikkelse på TikTok, bruker den unge kvinnen plattformen sin til å øke bevisstheten blant andre unge om viktigheten av å begynne å spare tidlig. Ifølge henne er mange på hennes alder ikke tilstrekkelig informert om prinsippene for sparing, og heller ikke om lånemulighetene som er tilgjengelige for å bli boligeier. Denne observasjonen deles av mange fagfolk innen økonomisk utdanning.

Tia Corderys historie er derfor ikke «magisk»; den hviler på en enkel vane, startet tidlig og vedlikeholdt med imponerende disiplin. Det er en demonstrasjon som minner alle generasjoner om at sparing fortsatt er et av de kraftigste verktøyene – forutsatt at du vet hvordan, og tør, å si «nei» på daglig basis.