Disse brasilianske kvinnene sjonglerer en fotball og vekker beundring.

FIFA-VM, som nettopp har begynt, lover å bli fullt av overraskelser i år. Utover banen i Mexico by dukker det opp andre talenter utenfor allfarvei. I Brasil, Mexicos nabo, har kvinner improvisert en form for gatefotball og forvandlet pasningene sine til en ekte demonstrasjon av balanse. Det er en påminnelse om at denne sporten ikke har noe kjønn.

Spillere uten cleats som skaper kunst med rundballen

FIFA World Cup , en stor sportsbegivenhet som bare finner sted hvert fjerde år, dominerer nyhetene. Det skaper en grenseløs eufori. Mens millioner av seere og fans følger turneringen som om livet deres avhengte av den, sliter kvinneversjonen med å få den samme oppmerksomheten og går nesten ubemerket hen. Likevel er de kvinnelige motpartene til Kylian Mbappé og Harry Kane ikke mindre imponerende på banen. Og brasilianske spillere, fanget i kampens hete blant elektriske kabler og bølgeblikkbygninger i Rio de Janeiro, er et bevis på dette.

Disse kvinnene, født i et land som har fostret fotballlegender , spiller ballen fra fot til fot midt i en forlatt skatepark. I Brasil er ikke fotball bare en sport man velger i gymtimen eller en fritidsaktivitet; det er en institusjon. Og der ser det ut til at innbyggerne har en medfødt gave til å sparke ball. Disse spillerne er et levende bevis: de har gull mellom beina, som Pelé og Ronaldinho.

Helt nakne, uten sko og kun iført denimshorts, bytter de på å kaste ballen til hverandre og fange den i svært tekniske positurer. De blir ett med kulen, vanligvis forutbestemt til å gå i mål. Det som var ment å være en fritidsaktivitet, en distraksjon for å slå ihjel tiden, ble raskt en sensasjon på sosiale medier, med videoen som fikk 1 million likerklikk.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Rafinha Fontes (@rafaellafontes2)

For å gi et bedre bilde av kvinnefotball

Når man ser disse spillerne i aksjon, ser det nesten enkelt ut, så omhyggelig utførte er bevegelsene deres. Ballen balanserer på kragebeinet, anklene og går i løkker med et knips med beinet. Hode, torso, korsrygg ... Ballen spretter grasiøst av hver del av kroppen deres og blir nesten en forlengelse av silhuetten deres. Mer enn bare en amatørdemonstrasjon, det er en prestasjon som har gått viralt. Med karakteristisk beskjedenhet kaller videoens skaper, @ rafaellafontes2, den «Kvinnelag på høyt nivå» i beskrivelsen.

Selv om disse erfarne spillerne ikke spiller en kamp på banen, har de vunnet en verdifull seier over fordommene rundt kvinnefotball. Kommentarene er enstemmig positive og verdt like mye som jubelen fra brølende stadioner. «De er bedre enn det brasilianske landslaget», påpeker en internettbruker. «Menn kommer til å få egoene sine blåmerket», legger en annen til. «Det er som om fotballen går i blodet deres.» «De spiller bedre enn noen kan lære bort.» «Jeg kan ikke engang spille to korte kamper på rad.»

En strøm av komplimenter som knuser stereotypen om at kvinner er mindre motstandsdyktige, for følsomme og ikke raske nok på banen. Mens mannlige spillere tjener 200 000 euro selv når de begår en rekke forseelser, tjener deres kvinnelige motparter i gjennomsnitt 16 000 euro. Denne åpenbare mangelen på anerkjennelse for kvinner, som fortsatt er redusert til utdaterte stereotypier, står i sterk kontrast til dette. Takket være slike prestasjoner gjør kvinnelige spillere betydelige fremskritt i å endre den offentlige oppfatningen.

Bak denne virale videoen står en prisvinnende gamer.

Selv om noen kanskje tror at dette bildet er fullstendig fabrikkert av kunstig intelligens, for emasculert til å anerkjenne de utrolige ferdighetene til disse kvinnene, står det en ekte person bak denne videoen. Hun heter Rafinha Fontes, som har posert sammen med Neymar og løftet en rekke trofeer gjennom sin strålende karriere. Hennes spesialitet? Footvolley, en to-i-en-sport som spilles over et nett, ikke på gress, men på varm sand. Denne disiplinen krever fingerferdighet, fleksibilitet, styrke og også en tykk hud.

Men det er ikke hennes eneste lidenskap. Brasil er utvilsomt et ynglested for talentfulle idrettsutøvere. Idrettsutøveren, som har en ubeskrivelig kjærlighet til fotball, er også to ganger verdensmester i teqball, en type bordtennis spilt med en full størrelse ball.

Det denne fotballprestasjonen formidler er kraftfullt. Alle disse spillerne, i tillegg til å være tøffe og få macho-fansen til å svette, freestyler rundt ballen med foruroligende letthet. Brasilianske kvinner 1, stereotypier 0.