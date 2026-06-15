I Argentina kan manglende betaling av barnebidrag hindre noen i å delta på VM-kamper.

I Argentina er fotball nærmest hellig. Det er nettopp denne nasjonale lidenskapen som myndighetene i Buenos Aires nå tydeligvis bruker som et grep: foreldre som ikke betaler barnebidrag kan bli nektet adgang til VM-kampene i 2026.

Et enestående tiltak på internasjonal skala

Argentina har tatt et uventet og enestående skritt . Buenos Aires kommune har iverksatt et tiltak for å forby foreldre som skylder barnebidrag å delta på kamper i FIFA-VM i 2026, som finner sted fra 11. juni til 19. juli i USA, Canada og Mexico.

Dette trekket er desto mer slående fordi det gjelder et internasjonalt arrangement som arrangeres i utlandet, og direkte påvirker en av landets dypest forankrede lidenskaper. Fra den argentinske landslagsfotballspilleren Diego Maradona til den argentinske landslagsfotballspilleren Lionel Messi, Argentina er virkelig et fotballland, og å frata innbyggerne et slikt arrangement er en symbolsk straff.

Et samarbeid mellom Buenos Aires og USA

Hvordan kan Argentina egentlig hindre sine egne borgere i å delta på kamper på amerikansk jord? Ifølge den argentinske avisen La Nación er tiltaket basert på en avtale mellom bystyret i Buenos Aires og den amerikanske administrasjonen. Lokalregjeringen, ledet av Jorge Macri, har gitt amerikanske myndigheter tilgang til databasen Public Registry of Child Support Debortors (RPAM). Denne informasjonsdelingen gjør det mulig for tjenestene som er ansvarlige for innreise til landet eller billettering til konkurransen å identifisere de berørte personene og nekte dem adgang til stadionene.

Si no cumplen con sus hijos, tampoco entran a la cancha. I byen er det et år som forbyr inkludering av to matvarer på stadioner og store forestillinger. Nå, i et samarbeid med National Gobierno, oppsummerer vi databasen vår om Tribuna-programmet ... pic.twitter.com/Gb6TSJV3HN — Jorge Macri (@jorgemacri) 26. mai 2026

Mer enn 13 000 foreldre potensielt berørt

Omfanget av operasjonen er betydelig. Ifølge informasjon formidlet av La Nación er mer enn 13 000 foreldre for tiden oppført som restanser i barnebidragsbetalinger i Buenos Aires og 13 andre argentinske provinser. Disse personene kan derfor alle bli nektet tilgang til landslagets kamper, Argentina, under VM. Datadelingsavtalene som er inngått mellom bystyret og lokale myndigheter utvider omfanget av operasjonen betydelig. Denne landsdekkende dekningen forvandler tiltaket, som opprinnelig ble implementert av hovedstaden, til en storstilt offentlig politikk.

Et tiltak som allerede var på plass siden mars 2025

Selv om omtalen av VM i 2026 har gitt det internasjonal resonans, er tiltaket i seg selv ikke nytt. Det ble implementert i mars 2025 av byen Buenos Aires. Siden den gang har tilgang til argentinske stadioner vært forbudt for foreldre som er identifisert som «ikke betalende barnebidrag». Identitetskontroller er innført ved inngangen til idrettsanlegg, noe som muliggjør målrettet identifisering av de berørte. Ifølge offisielle tall har 162 fans allerede blitt identifisert siden iverksettelsen av tiltaket som å ha «glemt» å oppfylle sine foreldreforpliktelser.

Et politisk budskap som ordføreren åpent omfavnet

Myndighetene har åpent forsvart tiltaket. På det sosiale nettverket X (tidligere Twitter) begrunnet ordføreren i Buenos Aires, Jorge Macri, det bestemt. «De som ikke oppfyller en så grunnleggende forpliktelse som å gi barna sine mat, må ta konsekvensene. Hvis de ikke sørger for barnas behov, vil de bli nektet adgang til stadionet», erklærte han. Denne politiske holdningen understreker tiltakets avskrekkende, til og med straffende, natur. Det uttalte målet er å oppmuntre de berørte foreldrene til å regularisere situasjonen sin, under straff for sanksjoner som direkte påvirker deres daglige liv.

Fotball som en handlekraft for offentlig handling

Utover den tilsynelatende anekdotiske naturen ved å bruke fotball som et verktøy, reiser den argentinske tilnærmingen et bredere spørsmål: effektiviteten av symbolske virkemidler for å håndheve foreldrenes forpliktelser. I et land der fotball mobiliserer alle sosiale klasser og alle aldre, er det å nekte tilgang til stadioner en spesielt kraftig sanksjon.

Denne typen tiltak, som påvirker en fritidsaktivitet som er dypt forankret i nasjonalkulturen, har som mål å utøve sosialt press der tradisjonelle rettslige muligheter noen ganger er trege eller ineffektive. Denne tilnærmingen minner om andre erfaringer i utlandet, der sanksjoner knyttet til dagliglivet (som suspendert førerkort eller begrenset tilgang til visse tjenester) brukes til å inndrive barnebidrag.

Et tiltak som skaper debatt

Selv om tiltaket er velkomment av noen i Argentina, som ser det som «et konkret verktøy for å forsvare barns rettigheter», reiser det også spørsmål. Noen observatører stiller spørsmål ved «respekt for individuelle friheter, måten dataene deles mellom land på, og hvor proporsjonale straffen er». Andre understreker at systemets effektivitet i stor grad vil avhenge av den praktiske implementeringen i USA, hvor identitetskontroller ved stadioninnganger fortsatt er vanskeligere å gjennomføre enn i Argentina.

Med dette enestående initiativet sender Argentina et sterkt budskap: lidenskap for fotball kan ikke tas for gitt når foreldrenes forpliktelser ikke respekteres. Effektiviteten av denne tilnærmingen vil bli nøye gransket under VM i 2026 – og den kan inspirere andre land som står overfor den samme utfordringen.

