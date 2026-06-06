Å være tospråklig gir en ukjent fordel når man tar visse avgjørelser.

Er du heldig nok til å snakke to språk flytende, takket være at du ser på TV-serier på originalspråket, går regelmessig på skole eller har dobbelt statsborgerskap? Det er ikke bare en fordel på CV-en din; det er også et verdifullt verktøy i hverdagen, spesielt hvis du er konstant ubesluttsom. Slik gjør du det til en indre styrke.

Å tenke på begge språk, en vane å utvikle

Hvis du ikke har sovet eller laget blåsepistoler av pennene dine i løpet av språktimene, må du være på et avansert nivå og ha et ordforråd som er rikere enn bare «hei» eller «skål». Enten du lærte fremmedspråk på skolen, gjennom Netflix eller hjemme, er det ikke bare nyttig for å reise verden rundt eller søke jobber . Å være tospråklig er en egenskap du kan fremheve i intervjuer eller sette ut i praksis når muligheten byr seg. Og du trenger ikke å vente på en spesiell anledning, et tilfeldig møte på en bar eller en jobb i internasjonal handel for å snakke andrespråket ditt.

Ifølge Fast Company påvirker språket direkte hvordan du tenker. På fransk eller spansk er mange ord kjønnsbestemte og skaper mental forvirring i stedet for å forenkle resonnementet. Derfor vil et problem ikke ha samme løsning avhengig av hvilket språk du tar det opp på.

Når du bare snakker morsmålet ditt, innser du sjelden hvor mye ordene du bruker kan forme tankene dine og tolkningen av virkeligheten. Dette er hva Fast Company avslører. Det er som et tveegget sverd. Hvis du har en intern oversetter, fastlåst i hodet, og du kan bytte fra ett språk til et annet uten for mye anstrengelse, kan du enkelt endre tolkningen din og få perspektiv.

Et enkelt triks for å endre synspunktet ditt

Hvis du står overfor dilemmaer eller vanskelige valg, bytt hjernen din til ditt andrespråk, akkurat som du gjør i Netflix-innstillingene. TV-serier og filmer er gode eksempler for å forstå effekten av oversettelse.

Noen ganger varierer manuset fra ett språk til et annet, og gir flere detaljer eller utelater andre. Dette gjelder også for oversatte litterære verk. Mange franske lesere syntes Fredda McFaddens bestselgende romaner var «flate» og «sjelløse», mens engelsktalende lesere slukte dem uten å nøle. Mekanismen er lik når du tar avgjørelser eller har en monolog med deg selv.

I boken sin « The Power of Language » utforsker kognitivforskeren Viorica Marian hvordan det å snakke flere språk påvirker tenkningen vår. Forskningen hennes viser spesielt at resonnementet vårt kan endre seg avhengig av hvilket språk vi bruker. Å tenke på morsmålet har en tendens til å engasjere følelser dypere, ettersom det er språket der minnene, vanene og emosjonelle reaksjonene våre er dypest forankret.

Motsatt krever tenkning på et andrespråk ekstra mental innsats: situasjoner analyseres ofte med større distanse og refleksjon. Som et resultat har beslutninger tatt på et fremmedspråk en tendens til å være mindre påvirket av følelser og mer styrt av rasjonell logikk. Til syvende og sist er dette en måte å sette følelser til side for å fokusere på det som er essensielt.

En nyttig refleks for å ta et skritt tilbake og reflektere over valgene sine

Når du står overfor et brudd, et karriereskifte, en familiekrangel eller til og med en enkel melding du ikke vet hvordan du skal svare på, kan det å bytte språk være et nyttig mentalt verktøy å prøve. Ikke for å komplisere tankene dine ytterligere, men snarere for å klargjøre dem.

Å tenke på andrespråket ditt fungerer litt som et filter. Minner, emosjonelle automatismer og impulsive reflekser er ofte mindre ladede. Du observerer situasjonen med litt mer avstand, som om du så på problemet fra en annen vinkel. Dette betyr ikke at du skal forvise intuisjonen eller kvele følelsene dine. De har åpenbart sin plass i våre beslutninger, men når du har en tendens til å gruble, katastrofere eller bli ledet av frykten for anger, kan det å mentalt bytte til et annet språk bidra til å roe ned den indre uroen.

I praksis kan dette være så enkelt som å stille deg selv et spørsmål på ditt andrespråk: «Hva vil jeg egentlig?» , «Er dette virkelig en dårlig idé?» eller «Hva ville være det mest fornuftige alternativet?» . Noen fører til og med en tospråklig dagbok, der de veksler mellom språk avhengig av humøret eller bekymringenes natur.

Å snakke flere språk handler ikke bare om å bestille kaffe i utlandet eller få en jobb. Det kan også være en subtil, men kraftig måte å forbedre tankegangen din, utfordre antagelsene dine og noen ganger ta avgjørelser som er mer i tråd med det du virkelig ønsker.