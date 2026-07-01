«Kabul Vibes»: forteller historien om afghanske kvinners hverdag under Taliban til tross for faren

Gjennom korte videoer lagt ut på Instagram, TikTok og YouTube deler en afghansk kvinne kjent som @kabul__vibe hverdagen sin i Kabul. Bak disse bildene av hverdagslivet ligger et verdifullt vitnesbyrd, formidlet til tross for risikoen, som lar oss bedre forstå virkeligheten som millioner av kvinner i Afghanistan opplever.

Et vindu inn i afghanske kvinners liv

Siden Taliban kom tilbake til makten i august 2021, har kvinners rettigheter blitt betydelig begrenset. I denne sammenhengen har @kabul__vibe valgt å dele hverdagen sin på sosiale medier. Videoene hennes viser glimt av hverdagslivet, utflukter i byen og samtaler med andre kvinner, og gir et innblikk i en sjelden sett virkelighet. Innholdet hennes går utover enkle vlogger: det gir en stemme til de som holder ut til tross for hindringer og lar verden oppdage en hverdag som ofte er redusert til noen få nyhetsbilder.

Sosiale medier, et viktig rom for ytringsfrihet

Ved å legge ut innlegg på flere plattformer når denne kvinnen et internasjonalt publikum. Formatene varierer avhengig av nettverket: lengre videoer på YouTube, mer spontane klipp på TikTok eller innlegg på Instagram. Denne digitale tilstedeværelsen er en del av en bredere bevegelse. Mange afghanske kvinner bruker nå sosiale medier til å dele historiene sine, utvikle håndverksbedrifter eller selge kreasjonene sine. Etter hvert som jobbmulighetene minker, blir internett også en måte å opprettholde en viss grad av uavhengighet på.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Daily Vlog/Livet i Afghanistan/Afghansk kvinne (@kabul__vibe)

Vitnemål til tross for risikoen

Publisering av denne typen innhold er ikke uten konsekvenser. Kvinner som ytrer seg offentlig på nett kan bli utsatt for trusler, skremsler eller represalier. Menneskerettighetsorganisasjoner rapporterer om økt overvåking av innhold publisert av afghanske kvinner. For å begrense farene velger mange å forbli anonyme, bruke pseudonym, unngå å avsløre sin plassering eller ikke vise ansiktet sitt. Hvert innlegg er dermed et resultat av en hårfin balanse mellom ønsket om å vitne og behovet for å beskytte sin egen sikkerhet.

Et annet bilde fra Afghanistan

Videoene til @kabul__vibe tilbyr et annet perspektiv på landet. De viser øyeblikk med kontakt, hverdagsrutiner og boarealer som ofte blir oversett av tradisjonelle nyhetsrapporter. Uten å bagatellisere vanskelighetene, minner de oss om at bak statistikken står kvinner med drømmer, prosjekter, lidenskaper og en utrolig evne til tilpasning. Denne tilnærmingen hjelper oss å bedre forstå deres virkelighet og bevege oss utover stereotypier.

En motstand som også tar form av digital teknologi

I dag representerer sosiale medier et av de få stedene hvor noen afghanske kvinner fortsatt kan uttrykke seg. Uten offentlige demonstrasjoner eller offisielle plattformer blir telefonene deres et verktøy for å fortelle historiene sine, bevare kollektive minner og opprettholde en forbindelse med resten av verden. Reisen til @kabul__vibe illustrerer denne nye formen for motstand, diskret, men kraftfull. Ved å fortsette å legge ut innlegg til tross for vanskelighetene, minner hun oss om at en stemme, selv bak en skjerm, kan bringe frem i lyset en virkelighet som mange nekter å se.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Daily Vlog/Livet i Afghanistan/Afghansk kvinne (@kabul__vibe)

Vitnesbyrdet til @kabul__vibe fremhever dermed motet til mange afghanske kvinner som hver dag velger å ikke la historien sin synke i glemmeboken.