Hvorfor skulle dette setet på flyet være mest utsatt for bakterier, ifølge leger?

Å fly betyr å dele et lukket rom med mange andre reisende i flere timer. Selv om opplevelsen fortsatt er komfortabel og spennende for mange, påpeker noen eksperter at setevalg kan spille en rolle i eksponeringsnivået for bakterier om bord.

Setet ved midtgangen: mer fottrafikk, mer kontakt

Ifølge flere spesialister på infeksjonssykdommer gir midtgangen størst risiko for indirekte interaksjon med andre passasjerer. Dr. Jarod Fox, en spesialist på infeksjonssykdommer ved Orlando Health, forklarer at denne sittestillingen setter deg direkte i veien for reisende som beveger seg gjennom kabinen. Å gå på toalettet, hente bagasje eller bare strekke beina: disse bevegelsene er hyppige.

Dr. Ashley Drews, en epidemiolog ved Houston Methodist, påpeker også at denne typen sitteplasser innebærer mer utilsiktet kontakt med personer som beveger seg i midtgangen. En studie fra Emory University indikerer at omtrent 40 % av passasjerene reiser seg minst én gang i løpet av en flytur, og nesten 20 % reiser seg flere ganger. Med andre ord blir midtgangen et område med konstant trafikk, hvor møter er hyppigere.

Nærhet: den virkelige avgjørende faktoren

Eksperter understreker ett viktig poeng: hovedrisikoen avhenger ikke bare av setet, men først og fremst av nærheten til en smittet person. Å sitte ved siden av en smittet passasjer øker risikoen mer enn å bare sitte i en midtgang eller vindussete. Seter rett ved siden av, foran eller bak en smittet person kan derfor være mer utsatt, ettersom nærheten er direkte og langvarig.

En studie publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences viser at nære samhandlinger mellom passasjerer i stor grad påvirker sannsynligheten for eksponering for smittestoffer på et fly.

Vindusplassen: litt roligere?

I motsetning til dette presenteres ofte et vindusplass som et «roligere» alternativ. Personer som sitter ved vinduet har en tendens til å reise seg sjeldnere, noe som reduserer kontakten med andre passasjerer. Mindre bevegelse betyr også mindre gange i midtgangen, og dermed potensielt færre interaksjoner med bevegelige overflater eller mennesker.

Ekspertene er imidlertid fortsatt forsiktige: ingen seter garanterer total beskyttelse. Ifølge Centers for Disease Control and Prevention (CDC) avhenger risikoen av mange faktorer, som flylengde, passasjertetthet og forekomsten av symptomer hos noen individer.

Flyets overflater påvirkes også

Utover setene blir flere områder av flyet regelmessig påvirket og kan huse mikroorganismer. De hyppigst nevnte er:

sammenleggbare hyller

armlenene

berøringsskjermer

beltespenner

toaletthåndtak

En studie utført av TravelMath har vist at visse overflater i kabinen kan være hjem til bakterier, rett og slett på grunn av det høye antallet kontakter i løpet av en flytur.

Noen få enkle trinn for å reise mer fredelig

Uten å bli besatt, kan noen enkle vaner bidra til å redusere eksponering for mikrober under en flytur:

vask eller desinfiser hendene regelmessig

unngå å berøre ansiktet etter å ha berørt overflater

Rengjør nettbrettet og armlenene med en passende klut

vær oppmerksom på helsen din etter turen

Disse vanene eliminerer ikke risikoen, men de bidrar til å begrense kontakt med potensielt uønskede agenser.

Et miljø som er bedre kontrollert enn vi tror

Til tross for disse faktorene peker eksperter på et betryggende faktum: moderne fly er utstyrt med svært effektive luftfiltreringssystemer. HEPA-filtre fanger opp en stor andel av luftbårne partikler og fornyer regelmessig kabinluften. Med andre ord, selv om eksponering for mikrober aldri elimineres fullstendig i et delt rom, er forholdene på fly bedre kontrollert enn de kan virke.

Til syvende og sist kan setet ved midtgangen bli utsatt for mer fottrafikk, men nøkkelfaktoren forblir den samme: menneskelig nærhet i et lukket rom.