«Å være perfekt» på passbildet ditt: den bekymringsfulle trenden

På offisielle bilder, de som pryder forsiden av passet eller identitetskortet vårt, ser vi ikke akkurat best mulig ut. Men i det siste har internetts «renne jenter» improvisert flatterende fotoshoots bak det svarte gardinet i fotoboksen, og vist frem et ansikt som går imot dette bildet av en sliten, mutt «flyktning». En ny trend er på vei ...

ID-bildet, overdrevent romantisert

Vanligvis er det et bilde vi holder nøye gjemt bort, ute av syne. Skam skyller over oss når vi gir det til betjentene eller politiet. Det må sies at det ikke akkurat er et flatterende bilde. I dette formelle portrettet der smiling er forbudt, ser vi praktisk talt ut som kriminelle. Alt som mangler er fengselsnummeret og den stripete uniformen for å fullføre illusjonen av en fange på rømmen.

Mørke ringer under øynene, et tegnet ansikt, et slitent uttrykk – dette bildet som pryder identitetsdokumentene våre har en evne til å skape usikkerhet selv hos de mest selvsikre menneskene i verden. Hver gang overrasker blitzen oss og fanger et ansikt vi knapt kjenner igjen på glanset papir. Likevel er det nettopp dette ansiktet som definerer identiteten vår.

I det siste har disse bildene – bilder vi ikke engang ville vist frem under trusler, og som aldri ville ha havnet på Facebook-veggen vår – blitt stolt vist frem på sosiale medier. Mange foretar seg det utenkelige: å gjøre ID-bilder estetisk tiltalende og attraktive. De lykkes der vi utrettelig har mislyktes, til tross for et perfekt utført helbilde av ansiktet.

Selv om vi prøvde å trosse statlige standarder ved å strebe etter maksimal fotogen appell, samarbeidet aldri trykkeriet. Og for Kardashian-klanen, som forherliger selv de mest ordinære øyeblikkene, er et enkelt forsøk alt som skal til for å viske ut linjene mellom et føyelig bilde og et datingprofilbilde. Disse bildene, som aldri var ment å forlate lommebøkene våre, er nå magneter for komplimenter og agn for likerklikk. Utover å gi en viss sosial makt, avslører de symptomatiske diktater. Selv i de mest alvorlige øyeblikkene må vi prestere og «selge oss selv i best mulig lys».

Kjendiser, initiativtakerne til denne bevegelsen

Det hele startet med Kylie Jenner , den samme som populariserte vepsemidjen, nude lepper og høye kinnben. I 2020 dukket et bilde av førerkortet hennes plutselig opp på feeden hennes, blant profesjonelt produserte bilder og omhyggelig iscenesatte fotoshoots. Dette portrettet mot en nøytral bakgrunn avslørte en nøye sminket kvinne med upåklagelig stylet hår. Med sin feilfrie porselensfarge, intense blikk, rosenrøde kinn og subtilt malte, fyldige lepper ga det illusjonen av et photoshoppet ansikt. Likevel var det rett og slett en refleksjon av den autentiske Kylie, alltid tro mot seg selv.

Dette bildet, med sin betydelige juridiske tyngde, var ikke lenger en kilde til hån, men et objekt for begjær, en markør for suksess. Så strømmet jenter til fotobokser, poserte for kameraet og fulgte kontrasterende sminkeopplæringer for å komme fornøyde ut av denne blendende opplevelsen. Nå finnes det til og med bruksanvisninger for å «slippe løs potensialet ditt» på offisielle dokumenter. Antrekk, sminke, holdning, holdning ... alle råd er fritt vilt for å få et «Instagrammerbart» bilde. Disse selvsentrerte øyeblikksbildene følger ikke lenger bare instruksjonene skrevet med rødt; de følger «imaginære» estetiske regler.

Så, i tillegg til å stå rett, holde ansiktet klart, holde håret i ramme og opprettholde et rett ansikt, må du også demonstrere karisma bare for egoets skyld? For nei, dette er ikke en lokketeknikk for å oppfylle fantasien om å bruke uniform.

Fremveksten av et nytt kollektivt kompleks

Passbildet vårt, det vi tar av forpliktelse og ikke for fornøyelsens skyld, er alt annet enn flatterende. Det ene øyet er større enn det andre, vi har synlige urenheter, fet glans, og håret vårt er et rot, alt takket være trykket fra fotoboksen. Kort sagt, vi ser mer ut som en deprimert gangster enn en forgudet supermodell.

Med bare tre forsøk innenfor en fastsatt tidsfrist og hard belysning, forventes skuffelse allerede før den endelige utskriften. For noen er ID-bilder et håndfast bevis på vår «glød»: de vitner om vår fysiske utvikling og fungerer som en visuell tidslinje. For andre er de bare en påminnelse om de påbudene som allerede er på plass. Til syvende og sist er det nok et påbud: å forbli «presentabel» selv under ekstreme forhold.

ID-bildet har dermed blitt en veritabel skjønnhetskonkurranse. Dette bildet, som er ment å representere oss i vår rå tilstand, har endt opp med å bli «forvrengt». Likevel ser det sjelden dagens lys. Og det er ikke den uinteresserte politibetjenten med bart som skal dømme oss.