Reise under graviditet reiser mange spørsmål. Er det trygt å fly for deg selv og ditt ufødte barn ? Hvilke forholdsregler bør du ta før du bestiller billetten din?

Vi vil svare på disse spørsmålene med klare og praktiske råd.

Gode nyheter: uten komplikasjoner er det fortsatt fullt mulig å reise med fly under graviditet frem til uke 36 .

Komfort, sikkerhet, medisinske dokumenter … her er alt du trenger å vite for å reise med ro i sinnet.

Risikoene ved flyreiser under graviditet: hva du trenger å vite

I motsetning til hva mange tror, utgjør det ikke noen spesiell fare for mor eller baby å fly under graviditet .

Flere punkter fortjener imidlertid avklaring for å kunne reise med ro i sjelen.

Sikkerhetskontroller på flyplassen

Sikkerhetsportene vi går gjennom på flyplassen fungerer med metalldetektorer , ikke røntgenstråler.

Disse detektorene utgjør absolutt ingen fare for en gravid kvinne. Derfor er det ingen grunn til bekymring under sikkerhetskontroller.

Atmosfærisk stråling og trykksetting

Spørsmålet om atmosfærisk stråling dukker ofte opp. I virkeligheten utgjør disse strålene bare en risiko for folk som flyr nesten daglig, slik som noen besetningsmedlemmer.

For en engangsreise forblir eksponeringen stort sett ubetydelig. Trykket i kabinen utgjør derimot ingen fare for babyen .

Flyreiser anbefales imidlertid ikke etter den 36. svangerskapsuken . Hovedrisikoen er ikke strengt tatt medisinsk: den er først og fremst muligheten for en uventet fødsel om bord.

Et scenario vi helst unngår, selv om fødsler underveis allerede har forekommet i den sivile luftfartens historie.

Første trimester: reise er mulig, men kvalme og oppkast kan gjøre det ubehagelig å fly.

Opptil 36 uker: ingen kontraindikasjoner i fravær av komplikasjoner

Etter 36 uker: reiser frarådes sterkt på grunn av risikoen for for tidlig fødsel under flyturen.

Medisinske forholdsregler før og under flyturen

Før du planlegger en flyreise, er det viktig å konsultere legen din . Hver graviditet er unik, og bare helsepersonell kan vurdere hver gravid kvinnes individuelle situasjon.

Dette vil gjøre det mulig for ham å tilpasse anbefalingene sine i henhold til trimesteret, sykehistorien og generell helsetilstand.

Viktige medisinske dokumenter

Vi anbefaler på det sterkeste å utarbeide en fullstendig saksmappe før avreise. En nylig legeerklæring og en kopi av helsejournalen må følge den reisende.

Disse dokumentene kan være påkrevd av flyselskapet eller vise seg å være uvurderlige ved helseproblemer på destinasjonen.

Forbered deg godt til flyturen

Under flyturen kan flere tiltak bidra til å opprettholde komfort og helse. Det er viktig å holde seg hydrert , ettersom kabinluften er spesielt tørr.

Du bør også huske å stå opp og gå i gangen omtrent hver time for å stimulere blodsirkulasjonen.

Velg et komfortabelt og romslig sete , ideelt sett ved midtgangen for enkel bevegelse. Bruk kompresjonsstrømper for å forhindre risikoen for flebitt. Velg løstsittende, pustende klær som tilpasser seg en skiftende figur. Hold deg hydrert under hele flyturen

Flyselskaper og graviditet: regler du bør vite før du bestiller

Hvert flyselskap har sin egen policy angående transport av gravide . Det er derfor viktig å sjekke direkte med det valgte flyselskapet før du kjøper billett.

Noen selskaper krever en legeerklæring datert mindre enn 48 timer før avgang, spesielt sent i svangerskapet.

Andre kan rett og slett forby ombordstigning etter et visst antall uker. Disse reglene varierer fra flyselskap til flyselskap, og en ubehagelig overraskelse på flyplassen ville være spesielt stressende.

Vi anbefaler også på det sterkeste å tegne reiseforsikring spesielt utviklet for graviditet. Ved medisinske komplikasjoner i utlandet eller uventet sykehusinnleggelse kan en spesifikk dekning utgjøre en reell forskjell.

Noen forsikringer dekker også kostnader knyttet til for tidlig fødsel utenfor bostedslandet.

Sjekk selskapets vilkår og betingelser før du kjøper billetter.

Forvent nødvendige dokumenter, spesielt legeerklæringen

Kjøp reiseforsikring som spesifikt dekker graviditet

Praktiske råd for reisemålet og oppholdet ditt der

Når du ankommer reisemålet, stopper ikke årvåkenheten. Avhengig av hvilken region i verden du besøker, kan lokale helsetilstander direkte påvirke morens og babyens helse.

Visse tropiske eller utviklingsregioner presenterer spesifikke smittsomme risikoer.

Vaksiner og helsetiltak avhengig av reisemålet

Spørsmålet om vaksiner under graviditet fortjener spesiell oppmerksomhet. Ikke alle vaksiner er kompatible med graviditet, spesielt ikke levende, svekkede vaksiner.

Før avreise hjelper en konsultasjon med spesialisering i reisemedisin med å identifisere forholdsregler som er tilpasset hvert reisemål og hver profil.

Vi anbefaler også å identifisere tilgjengelige medisinske fasiliteter ved ankomst. Å vite adressen til et lokalt sykehus eller en klinikk gir trygghet og muliggjør rask respons om nødvendig.

Avhengig av reisemålet kan omsorgsnivået variere betydelig.

Finn ut om helserisikoene som er spesifikke for reisemålet.

Sjekk kompatibiliteten mellom anbefalte vaksiner og graviditet

Identifiser tilgjengelige medisinske fasiliteter på reisemålet før avreise

Ta med et passende førstehjelpsskrin, godkjent av legen din

Å reise mens man er gravid krever grundig organisering, men ingenting uoverkommelig.

Med de riktige forholdsreglene, grundig medisinsk oppfølging og klær tilpasset hvert stadium av svangerskapet, forblir reising et tilgjengelig og berikende eventyr for vordende mødre.