Cabaia reisevesker for kvinner: praktiske og allsidige for alle dine eventyr

Det er mulig å dra på eventyr med bagasje som er både stilig og funksjonell .

Cabaias reisevesker for kvinner oppfyller dette kravet med to flaggskipmodeller: Duffle Adventurer 40L og Duffle Étudier 48L .

De er designet for lett reising uten å ofre organiseringen, og imponerer med sin bemerkelsesverdige allsidighet . Enten det er en spontan weekendtur, en forretningsreise eller en flerdagers tur, tilpasser hver modell seg dine behov.

Legg til seriøse miljøansvarlige forpliktelser og enestående holdbarhet, og du får følgesvenner som fortjener sin plass i hverdagen din.

Duffle Adventurer 40L eller Duffle Examiner 48L: hvilken Cabaia-reiseveske bør du velge?

Valget mellom disse to reiseveskene avhenger i hovedsak av lengden på oppholdet ditt. Duffle Adventurer 40L måler 29 × 30 × 45 cm og veier bare 1,34 kg.

Med en pris på €119,00 er den den ideelle følgesvennen for helger og forretningsreiser. Dens kapasitet gjør at den kan tas med som håndbagasje av de fleste flyselskaper, inkludert Air France, EasyJet, KLM, Lufthansa, Ryanair, SWISS, Transavia og Vueling.

Duffle Analyser 48L måler derimot 28 × 58 × 30 cm og veier 1,43 kg. Med en pris på €149,00 er den designet for 3- til 5-dagers turer med sitt sjenerøse volum. Til tross for den større kapasiteten er vekten bemerkelsesverdig lav, et tegn på den nøye kontrollerte lettheten .

Begge modellene deler 3-i-1-bæresystemet , det vannavstøtende veganske stoffet og det modulære MOLLE-systemet . Den avgjørende faktoren er fortsatt enkel: varigheten av turen dikterer valget mellom Adventurer og Chercher.

Smarte oppbevaringsløsninger og bærealternativer designet for alle situasjoner

Eventyrerens fordeler for effektiv organisering

Duffle Adventurer har et 14-tommers laptop-rom , innvendige lommer med trykknapper og en bred åpning på toppen som gjør det enkelt å oppbevare sammenbrettede klær uten å krølle dem.

Den leveres med to MOLLE-lommer og en skulderstropp, noe som gjør den til et spesielt komplett koffertstykke rett ut av esken.

Besøkende og dens spesialiserte lagring

Examiner, derimot, tilbyr et separat skorom , en reell fordel for å beskytte klær mot såler. Den 45° vinklede vannflaskelommen gir rask tilgang når du er på farten.

Det sikre 15-tommers laptoprommet og de magnetiske håndtakene fullfører en pakke designet for hverdagskomfort.

Felles for begge duffelveskene er den utvendige, flate lommen med glidelås og tyverisikring , den solide plastkroken for å henge opp nøkler og et pent, trykt innerfôr.

3-i-1-bæresystemet – for hånd via forsterkede håndtak, på skulderen eller på ryggen takket være de polstrede stroppene – garanterer ergonomi tilpasset hver situasjon.

Miljøvennlige reisevesker designet for å vare.

Cabaia har bygget sitt omdømme på konkrete og etterprøvbare miljøforpliktelser. Merket, utviklet i Paris , har en rekke anerkjente sertifiseringer:

EVE Vegan Label: produkter garantert fri for animalske produkter og testet på dyr

Label: produkter garantert fri for animalske produkter og testet på dyr B-Corp -sertifisering for høye sosiale og miljømessige standarder

-sertifisering for høye sosiale og miljømessige standarder Oeko-Tex Standard 100- sertifisering og REACH-samsvar, noe som garanterer fravær av skadelige kjemikalier

sertifisering og REACH-samsvar, noe som garanterer fravær av skadelige kjemikalier Sertifisering i henhold til Global Recycled Standard (GRS, nr. TE-00321941, Bureau Veritas) med minst 50 % resirkulerte materialer

Produksjonen foregår i SMETA- eller BSCI- sertifiserte verksteder, noe som garanterer strenge etiske og sosiale praksiser. Emballasjen, som er resirkulerbar og fri for engangsplast, forlenger denne forpliktelsen helt frem til utpakkingen.

Disseposene har en estimert levetid på 30 år og leveres med livstidsgaranti og erstatning ved defekter. En bærekraftig investering, langt fra engangsmodeller.

Utvalget av tilgjengelige farger – burgunder, brun, svart, blå, rosa, grå, grønn, beige, rød og mange flere – gjør at hver kvinne kan finne et design som passer henne.

Modellnavnene inspirerer til reiser: Nice, Reykjavik, Berlin, Wellington, eller til og med New York.

Viktige ting å pakke i Cabaia-reisevesken din for en vellykket helg

Optimalisering av reiseplanleggingen starter med et godt utvalg av klær. Pakk to antrekk til dagtid og ett antrekk til kveldstid, undertøy for to til tre dager, en pysjamas og et ekstra par sko.

Den brede åpningen på duffelbagen gjør at brettede klær kan oppbevares uten å skade dem.

Når det gjelder tilbehør, viser MOLLE-vesken seg å være uvurderlig. Du kan putte inn smykker, skjerf, sjal eller til og med hatter, avhengig av sesong. Om sommeren vil også caps og solbriller enkelt finne sin plass.

En velfylt toalettmappe er viktig: tannbørste, tannkrem, deodorant og badeprodukter. For de som bruker sminke er et eget skjønnhetssett med en komplett rutine og sminkefjerner et must.

Cabaia sminkeskap, som er kompatibelt med begge modellene, er også en praktisk løsning for å sentralisere disse nødvendighetene.

Klær og sko i hovedrommet Toalettartikler og skjønnhetssett i MOLLE-poser Identitetsdokumenter og bærbare elektroniske enheter i tyverisikringslommen Sesongtilbehør i de innvendige lommene med trykknapp

