Beyoncé devient milliardaire, et franchit un nouveau record dans la musique

L’autrice-compositrice-interprète américaine Beyoncé devient la cinquième musicienne milliardaire, après Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen et Rihanna. Une consécration bâtie sur des performances scéniques hors normes et un catalogue musical en « or massif ».

Des tournées qui pulvérisent les records

Son « Cowboy Carter Tour » 2025 dépasse les 400 millions de dollars de recettes, devenant la tournée la plus rentable de l’année pour une artiste solo. L’année précédente, « Renaissance » avait déjà généré 600 millions de dollars, installant Beyoncé comme reine incontestée de la scène mondiale.

Un catalogue musical au cœur de sa fortune

La plus grande part de sa richesse provient de la maîtrise totale de ses masters et des revenus liés aux droits musicaux. Cette base solide est renforcée par ses activités annexes, comme sa marque Ivy Park et sa ligne de parfums. Le média Forbes la classe parmi les trois musiciennes les mieux rémunérées au monde.

Une reine des Grammy, célébrée et influente

Avec 35 Grammy Awards, dont l’Album de l’année en 2025, Beyoncé affiche le palmarès le plus impressionnant de sa génération. Attendue en tant que coprésidente du Met Gala en mai prochain, elle incarne une figure de proue de la musique et de la culture.

Une pionnière pour la musique féminine et noire

Première femme noire à atteindre ce niveau de richesse dans l’industrie musicale, Beyoncé incarne une réussite exemplaire : un contrôle artistique absolu, une vision stratégique affûtée, et une influence culturelle mondiale. Son parcours prouve qu’allier talent, indépendance et ambition permet de bâtir un empire durable.

Au-delà du symbole financier, l’entrée de Beyoncé dans le cercle très fermé des musiciennes milliardaires consacre un modèle inédit dans l’industrie musicale : celui d’une artiste qui contrôle son œuvre, son image et sa destinée. En redéfinissant les règles du succès mondial, elle trace une voie durable pour les générations futures.