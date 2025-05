La star française de l’Eurovision rayonne en robe fendue aux épaules dénudées

À quelques jours de la finale de l’Eurovision 2025, Louane continue de briller, sur scène comme sur tapis rouge. La représentante de la France a captivé l’attention le 12 mai en apparaissant dans une robe longue noire aux épaules dénudées.

Une apparition remarquée à la cérémonie d’ouverture

Sur son compte Instagram, Louane a dévoilé un cliché qui n’a pas laissé ses fans indifférents. Vêtue d’une robe signée Rabanne, la chanteuse affichait une silhouette sublimée par une tenue glamour. Le tissu légèrement transparent, les détails brodés et les strass accentuaient le raffinement de cette création haute couture.

Son beauty look, lui aussi, a fait sensation : un chignon flou accompagné d’une mèche encadrant délicatement son visage, une mise en beauté à l’image de son style, entre douceur et modernité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LOUANE (@watchoutforthetornado)

Louane, icône de mode affirmée

Depuis l’annonce de sa participation à l’Eurovision en janvier dernier, Louane multiplie les apparitions stylées. Habituée à mêler des pièces casual à des éléments plus sophistiqués, elle impose un style personnel et affirmé. Cette robe noire en est un nouvel exemple. Fidèle à certaines maisons qu’elle affectionne particulièrement comme Rabanne, Miu Miu ou encore Dior, elle continue de faire de ses apparitions publiques de véritables moments de mode.

Louane incarne une génération d’artistes qui ne dissocient plus performance artistique et expression stylistique. Sa tenue du 12 mai confirme cette position, entre puissance scénique et élégance contemporaine.

Une artiste au sommet de sa carrière

Depuis ses débuts dans The Voice en 2012, Louane s’est imposée comme l’une des voix incontournables de la scène française. Des titres comme « Je vole », « Si t’étais là » ou « Secret » ont marqué sa carrière. Aujourd’hui, elle représente la France à l’Eurovision avec son morceau « Maman », interprété lors des répétitions officielles du concours le 10 mai. Une chanson personnelle et poignante, déjà saluée par les fans et largement diffusée sur les plateformes et à la radio.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LOUANE (@watchoutforthetornado)

Le concours Eurovision se déroulera du 13 au 17 mai 2025, et la performance de Louane est très attendue. Reste à savoir si elle parviendra à séduire le jury et le public européen jusqu’en finale, voire décrocher la victoire.