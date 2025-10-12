Search here...

« C’était malsain » : Victoria Beckham lève le voile sur ses années de souffrance

Fabienne Ba.
@victoriabeckham/Instagram

Victoria Beckham livre une vérité longtemps gardée : derrière le glamour et les paillettes, elle a enduré des années difficiles, marquées par le contrôle malsain de son image et des troubles alimentaires. L’ex-Spice Girl revient avec émotion sur ces blessures dans une série documentaire.

La pression médiatique et la quête de contrôle

Sous les projecteurs depuis l’adolescence, Victoria Beckham a très tôt fait l’objet de critiques sur son apparence et son poids – que ce soit à l’école, dans sa famille, ou dans les tabloïds. Elle raconte avoir été pesée en direct à la télévision seulement 6 mois après la naissance de son fils, un épisode traumatisant qu’elle évoque aujourd’hui avec recul. Les surnoms cruels comme « Porky Posh » ou « Skinny Posh » ont affecté durablement son estime de soi, la poussant à contrôler son poids par des méthodes dangereuses.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Un trouble alimentaire profondément caché

Victoria Beckham n’a jamais abordé publiquement ce sujet auparavant. Elle révèle dans le documentaire Netflix à quel point elle était « experte pour mentir sur sa souffrance », cachant son trouble même à ses proches. Pour reprendre le contrôle, elle se réfugiait dans la maîtrise de son apparence au détriment de sa santé physique et mentale : « Je contrôlais mon poids d’une manière malsaine ». Sa vision d’elle-même s’est brouillée, marquée par une forte dysmorphie corporelle.

Le lent retour vers l’apaisement

Aujourd’hui, Victoria Beckham apparait plus sereine, consciente des dégâts que cette période a causés sur sa vie. Elle affirme avoir « retrouvé un certain apaisement », bien que les anciennes habitudes persistent : « Je n’ai pas mangé de chocolat depuis les années 90, je ne vais pas commencer maintenant ! », dit-elle dans le documentaire Netflix. Son témoignage met en lumière le poids des normes et la nécessité de dialoguer sur le bien-être, même au sommet de la notoriété.

Victoria Beckham démontre ainsi dans son récit que la réussite extérieure ne préserve ni des douleurs, ni des luttes intérieures – un message essentiel pour une génération en quête de sens et d’acceptation.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Cette actrice Marvel enflamme la toile avec ses photos en maillot

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Cette actrice Marvel enflamme la toile avec ses photos en maillot

L'actrice, réalisatrice et chanteuse américaine Brie Larson, connue pour son rôle dans le film "Captain Marvel", enflamme la...

À 24 ans, l’ex « enfant la plus belle du monde » se confie

Thylane Blondeau entre très tôt dans le monde du mannequinat. Repérée à seulement 4 ans par le styliste...

« Cette coupe a changé ma vie » : sa coiffure fait sensation en ligne

En dévoilant sur Instagram sa nouvelle coupe butterfly, la mannequin et influenceuse @swalina a rapidement captivé ses abonnés....

« C’est inacceptable ! » : Dua Lipa victime d’un geste inapproprié en plein concert

La tournée "Radical Optimism" de l'auteure-compositrice-interprète Dua Lipa, habituellement synonyme de fête et de bonne humeur, a récemment...

« Elle ne vieillit jamais » : à 56 ans, Jennifer Lopez enflamme les réseaux

L'actrice, chanteuse, productrice, danseuse et femme d'affaires américaine Jennifer Lopez a dernièrement publié une série de photos sur...

À 62 ans, Demi Moore change de look et enflamme les réseaux

Nouvelle coupe, même icône. Demi Moore prouve une fois de plus qu’elle est une véritable référence mode et...

© 2025 The Body Optimist