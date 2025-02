Kate Middleton et Anna Wintour s’associent, et ça va être iconique !

C’est un secret de polichinelle, qui s’est déjà ébruité dans toute la médiasphère. La papesse de la mode va consacrer la prochaine couverture du magazine Vogue à l’inspirante duchesse de Cambridge, qui a d’ailleurs eu carte blanche. Un hommage bien mérité envers la princesse de Galles restée dans l’ombre pendant un an à cause de la maladie. Kate Middleton rejoindra donc prochainement les pages du célèbre média, tenu d’une main de maître par l’influente Anna Wintour. Une collaboration qui s’annonce d’ores et déjà mémorable !

Une couverture royale en préparation

Pendant un an, Kate Middleton s’est retirée de la vie médiatique pour faire de sa santé une priorité. Elle a mis son rôle de princesse entre parenthèses pour revenir sous l’objectif des photographes plus forte et combative que jamais. Maintenant qu’elle est en rémission, elle regagne doucement la lumière. Selon les informations du Daily Mail, la rédactrice en chef du magazine Vogue, l’inégalable Anna Wintour, aurait passé un coup de fil à la duchesse de Cambridge pour lui proposer d’être à l’affiche de son prestigieux média.

Un partenariat qui sonne comme une évidence. Anna Wintour et Kate Middleton ne sont pas du même milieu, mais elles partagent un amour inconditionnel pour la mode. Toutes deux ont un sens infaillible du style. Pour convaincre Kate Middleton de poser au nom de Vogue, celle qui ne sort jamais sans ses lunettes fumées et qui règne sur la scène mode, s’est montrée très persuasive. Selon les tabloïds, elle aurait laissé le champ libre à la princesse tant sur le choix du photographe que sur la tenue portée le jour du shooting. Un traitement royal pour une figure royale.

À travers cette Une, généreusement offerte, la femme « au sang bleu », pourrait donc garder le contrôle sur son image et donner le ton de cet autoportrait. Se retrouver au premier plan du magazine féminin le plus lu à travers le monde est une opportunité en or pour la princesse de Galles. Cette couverture signerait officiellement sa renaissance médiatique et ferait la lumière sur son combat contre le cancer.

Un partenariat qui n’est pourtant pas inédit

Bien que les détails précis de ce projet soient encore soigneusement gardés entre les murs du 350 Madison Avenue, plusieurs sources affirment que « la couverture se distinguera par une approche plus intime et personnelle », mettant en lumière l’engagement de Kate pour des causes sociales. L’interview pourrait, quant à elle, s’attarder sur « le cancer de Kate et révéler les coulisses de cette rude bataille ».

Si cette collaboration professionnelle entre Kate Middleton et Anna Wintour suscite l’intérêt du public et attise la curiosité, ce n’est pas la première fois que la duchesse de Cambridge apparaît dans Vogue. Souvenons-nous de la couverture emblématique de 2016, où elle s’était retrouvée en vedette de Vogue avec un portrait à la fois royal et décontracté et hissée dans une tenue plus proche de la cow-girl que de la princesse. Mais ce nouveau projet semble encore plus ambitieux et riche de sens.

Un duo qui fait rêver

L’association entre Kate et Anna Wintour n’est pas simplement une affaire de mode, c’est aussi une manière pour la princesse de Galles de célébrer son retour, en beauté. Si la duchesse a toujours été une figure respectée pour son élégance classique, son ouverture à des projets aussi audacieux démontre sa volonté de réinventer son rôle tout en restant fidèle à ses engagements. Quant à Anna Wintour, il ne fait aucun doute qu’elle a su façonner une nouvelle ère dans l’industrie de la mode, en alliant glamour et influence.

Si d’ordinaire, Kate Middleton est capturée à l’issue de ses actions caritatives, elle a bien l’intention de soigner sa réputation de « femme élégante et résiliente » en prêtant son visage à Vogue.