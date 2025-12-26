Eva Longoria surprend avec un look de Fêtes inspiré des années 2000

@evalongoria/Instagram

Eva Longoria prouve une fois de plus qu’elle est une icône du style et de la beauté. Pour les Fêtes, l’actrice américaine a créé la surprise en dévoilant un look rétro, digne des plus belles soirées du début des années 2000.

Retour vers les années Y2K

Sur son compte Instagram, la star de « Desperate Housewives » a souhaité de joyeuses Fêtes à ses 10,8 millions d’abonnés dans une série de photos étincelantes issues d’un shooting pour L’Oréal Paris. Exit le carré court qu’elle arborait récemment : Eva Longoria a retrouvé une chevelure longue, tombant jusqu’au milieu du dos. Pour cette transformation capillaire, elle s’est laissée séduire par le fameux « bumpit » – cette coiffure gonflée au niveau du crâne si typique des années 2000 et popularisée par l’actrice, mannequin et chanteuse américaine Lindsay Lohan ou encore l’autrice-compositrice-interprète américaine Beyoncé.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Une robe scintillante pour un effet « wow » immédiat

Afin de compléter ce retour stylistique dans le temps, Eva a choisi une robe de soirée ultra-glamour : une création rose aux reflets liquides et à la silhouette sirène. Ce modèle, taillé dans un tissu brillant rappelant le métal fondu, épouse parfaitement sa silhouette avant de s’évaser subtilement au sol. Une paire de sandales à talons signées Christian Louboutin et des boucles d’oreilles en diamants ajoutent la touche finale à ce look festif.

Une mise en beauté lumineuse

Côté maquillage, Eva Longoria a misé sur un rouge à lèvres rouge vif et un fard à paupières mat aux teintes chaudes, inspiré des coucher de soleil. Son regard, souligné d’un trait d’eyeliner noir et de cils parfaitement déployés, contraste joliment avec son teint hâlé et son blush pêche. L’ensemble dessine un visage éclatant et parfaitement dans l’esprit des Fêtes.

Avec ce look, Eva Longoria réussit ainsi à marier l’élégance d’aujourd’hui et l’audace du style Y2K. En ramenant sur le devant de la scène ce fameux style de coiffure, elle rappelle l’époque bénie des tapis rouges des années 2000, tout en insufflant à sa mise en beauté une touche contemporaine et sophistiquée. Une parfaite démonstration de la manière dont les tendances passées peuvent, entre de bonnes mains, redevenir des incontournables du présent.

Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
« Un visage incroyable » : Nicole Kidman rayonne avec sa nouvelle coiffure

